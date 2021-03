Domani è domenica!, da Samanta Togni c'è Gloria Guida: con Johnny Dorelli la figlia Guendalina

20 marzo 2021 a

Torna l'appuntamento settimanale con Samanta Togni. La showgirl di origini umbre infatti conduce il rotocalco dedicato al tempo libero degli italiani Domani è domenica!, in onda sabato 20 marzo alle 12 su Rai2. Protagonista ai fornelli come sempre Angelica Sepe che realizzerà un piatto della domenica della tradizione italiana. Ospite della sesta puntata sarà Gloria Guida, icona di bellezza italiana, che racconterà la sua passione per il canto e le piante. Con l’inviata Roberta Cannata, si andrà alla scoperta del Parco nazionale del Circeo, un vero scrigno di biodiversità. A due settimane dal Festival di Sanremo un dibattito sulle canzoni che stanno avendo maggior successo in radio con, ospiti in collegamento, il duo Colapesce e Dimartino, La rappresentante di lista e Riccardo Fogli. In studio Gianmaurizio Foderaro di Rai Radio1.

Per quanto riguarda alcune curiosità sulla vita privata di Gloria Guida, l'attrice è nota soprattutto per aver incarnato lo stereotipo della bellezza giovanile maliziosa e al contempo ingenua delle commedie piccanti all’italiana degli anni Settanta. La sua avvenenza l’ha resa famosa anche all’estero, ma Gloria Guida si è ritirata presto dalle scene (erano gli anni Novanta) per passare più tempo con la propria famiglia. Nata il 19 novembre 1955 (sotto il segno del Sagittario) a Merano, Gloria Guida si è sposata il 15 maggio 1991 con Johnny Dorelli con rito civile e solo nel 2001 i due hanno celebrato il matrimonio anche in chiesa. La coppia ha avuto una figlia, Guendalina, diventata mamma a sua volta nel 2013 della piccola Ginevra. Insieme da più di trent’anni, Gloria e Johnny sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Nel loro rapporto, però, non sono mancati i momenti di crisi, sempre superati per la volontà di tenere unita la famiglia. “Le valigie sulla porta di casa ci sono state più di una volta. Le crisi le abbiamo superate col dialogo e con la comprensione reciproca”, ha raccontato a Oggi l’attrice in una vecchia intervista.

