Elisabetta Canalis, la figlia Skyler Eva con Brian Perri: lei è sempre super sexy su Instagram | Foto

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più popolari nel panorama dello showbiz italiano. Ex velina di Striscia la notizia, ha partecipato a varie trasmissioni tv e ora è testimonial di marchi importanti in qualità di modella. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata con il chirurgo americano Brian Perri.

Il 14 settembre 2014 i due sono convolati a nozze e, un anno più tardi, è nata la loro figlia Skyler Eva. In passato ha avuto una relazione con l'ex bomber di Inter e Nazionale, Bobo Vieri. Una lunga relazione che ai tempi ha sdoganato quello che poi è diventato usuale: il binomio velina-calciatore. Successivamente è finita sulle riviste di gossip mondiali con l’attore George Clooney. Una storia d'amore che l’ha resa protagonista di grande invidia del mondo femminile per aver fatto suo un divo di Hollywood. Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, uno dei suoi idoli musicali è Francesco De Gregori, che ha avuto modo di ospitare a casa sua e per cui ha cucinato personalmente il pranzo. Durante il fidanzamento con Bobo Vieri, Elisabetta avrebbe rivelato di averlo picchiato una volta scoperti i suoi tradimenti.

A Los Angeles si è ritrovata ad uscire spesso con la sua amica Maddalena Corvaglia, con cui ha aperto un centro di fisioterapia, ha avuto modo di conoscere la fashion blogger Chiara Ferragni, come testimoniato da alcuni scatti sul suo profilo Instagram. Il rapporto con Maddalena è però andato in crisi nel 2019. Intanto la Canalis continua a pubblicare scatti decisamente sexy su Instagram, dove può contare su quasi 3 milioni di follower. L'ultimo la ritrae mozzafiato in camicia bianca, sbottonata fino alla scollatura, occhiali da sole da urlo e sguardo decisamente sensuale. Insomma, un vero e proprio schianto, per una foto che ha fatto impazzire i suoi numerosi fan.

