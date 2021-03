"Canzone segreta", Marcella Bella non riconosce Alba Parietti: "Chi è questa bella ragazza?"

20 marzo 2021 a

a

a

Siparietto in prima serata su Rai1, venerdì 19 marzo, nel corso della trasmissione “Canzone Segreta”. Sul palco va in scena la sorpresa per la nota cantante Marcella Bella, che seduta assiste allo spettacolo inscenato per lei.

“Ma questa bella signora, chi è questa bella ragazza?” ⚰️

“Non ti posso dire per che cosa ti ho scambiata” #CanzoneSegreta pic.twitter.com/MyARYFOOIi — Cinguetterai (@Cinguetterai) March 19, 2021

Un omaggio con nomi vip con Anna Tatangelo che canta per lei e Alba Parietti che balla travestita da drag queen. Marcella apprezza, è felicissima della sorpresa e raggiunge il palco, avanzando a fine esibizione. Marcella ringrazia così gli ospiti di Canzone Segreta e la conduttrice Serena Rossi per l’omaggio ricevuto. Poi, rivolgendosi ad Alba Parietti chiede in maniera naturale: “Chi è questa bella signora?”. “Non l’ha riconosciuta!”, afferma così la conduttrice di conseguenza, con un sorriso. A quel punto Alba Parietti svela l'identità. “Sono Alba Parietti, mi sono venuti i capelli bianchi a forza di stare dietro a te”, afferma.

Marcella Bella, la relazione con Red Canzian e il matrimonio con Mario Merello



Per questo riuscito omaggio a Marcella Bella la produzione di Canzone Segreta, oltre ad Anna Tatangelo e Alba Parietti, ha chiamato a raccolta sul palco i due figli della cantante, Carolina e Tommaso. L’artista si è stupida di vederli insieme sul palco: “Loro non vogliono mai andare da nessuna parte!”, ha esclamato Marcella Si è chiesta quindi come fosse riuscita la produzione dello show a convincerli a farle una sorpresa.

Marcella Bella è una delle più grandi interpreti della musica italiana. Nel 2019 ha festeggiato i 50 anni di carriera. Ha diviso parte dei suoi successi con il fratello Gianni Bella al quale è rimasta profondamente legata e che ha scritto per lei i pezzi di maggiore successo. Nel corso del programma della rete ammiraglia Rai del sabato sera sono apparse diverse foto di Marcella con Gianni. Una coppia conosciutissima dai meno giovani ma apprezzata anche dalle nuove generazioni con Marcella (e lo stesso Gianni con lei) che appare spesso in tv.

Michele Placido, l'amore per i 5 figli. Dal matrimonio con Simonetta a quello con Federica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.