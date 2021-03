Verissimo, Ornella Vanoni tra gli ospiti di Silvia Toffanin: poi Elisabetta Canalis e Joaquin Cortes

20 marzo 2021 a

Torna l'appuntamento da non perdere con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda al sabato pomeriggio su Canale5. Nella puntata di sabato 20 marzo, eccezionalmente in onda a partire dalle 15,40, saranno come sempre tanti gli ospiti in studio. A cominciare da Ornella Vanoni, celebre cantante della musica italiana che continua a regalare emozioni e reduce dalla partecipazione come ospite a Sanremo 2021. L’interprete è tornata con un nuovo progetto discografico dal titolo Unica, anticipato dal singolo Un sorriso dentro al pianto, che ha riscosso un notevole successo.

In studio anche Elisabetta Canalis, che vive da qualche anno a Los Angeles con la sua famiglia, vale a dire il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Oltre all'ex velina di Striscia la notizia, ci sarà anche il ballerino Joaquin Cortes, molto conosciuto a livello internazionale in quanto si è esibito sui palchi più importanti di tutto il mondo. Nel 2001 ha partecipato anche ad un concerto di Jennifer Lopez a Porto Rico ed è diventato papà per la seconda volta. Nel salotto di Silvia Toffanin si racconterà anche Rula Jebreal, la giornalista che combatte per i diritti delle donne: il suo discorso a Sanremo 2020 ha fatto il giro del mondo; nella circostanza ha parlato della storia di sua mamma Nadia morta suicida dopo esser stata per anni vittima di abusi.

Tra gli ospiti di Verissimo pure Luigi Mastroianni, che lavora come deejay ed è diventato celebre grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Lui è molto legato al fratello, affetto dalla sindrome di Down, così ha scritto un libro Mio fratello è un gigante, che uscirà il 23 marzo. Inoltre Maria Giovanna Elmi racconterà la sua storia da signorina buonasera. Infine, tra gli ospiti anche il doppiatore e attore Luca Ward.

