Isola dei famosi 2021, il visconte Ferdinando Guglielmotti si è ritirato

Il visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei famosi. La notizia è ufficiale. Una notizia che è arrivata dal daytime della trasmissione odierno. Il visconte è stato eliminato al televoto contro Drusilla Gucci ed era stato fatto sbarcare su Parasite Island insieme a Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo. Di fronte all’insistenza di Ilary Blasi, aveva accettato di rimanere ancora in gioco ma nella notte, a puntata finita, ha deciso di ritirarsi. L'uomo aveva anticipato di essere molto titubante.

Dopo una lunga e attenta riflessione, il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di abbandonare per sempre l’#Isola. pic.twitter.com/VOhv0df8D7 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

Per la cronaca il visconte Ferdinando era stato eliminato dal pubblico attraverso il televoto nel corso della seconda puntata dell’Isola dei famosi andata che è andata in onda il 18 marzo in prima serata su Canale5. Finito in nomination contro Drusilla Gucci, non era stato salvato dal pubblico a casa che aveva preferito continuare a tenere in gioco la modella, altro membro del team dei “Rafinados”. Lasciata la Palapa, il visconte era stato accompagnato su Parasite Island dove aveva trovato ad attenderlo Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo, insieme al loro salvavita Marco Maddaloni. L'intervento della conduttrice Ilary Blasi lo aveva convinto a rimanere. Ma è durata davvero poco. E' infatti arrivata la decisione definitiva. Così nella notte, anche a causa delle difficili condizioni di vita incontrate sulla nuova spiaggia, l'uomo ha deciso definitivamente di ritirarsi.

Isola dei Famosi, Ferdinando eliminato al televoto

La produzione dell'Isola dei famosi ha ufficializzato il ritiro del visconte Ferdinando Guglielmotti attraverso un tweet che è stato pubblicato sull'account ufficiale della trasmissione. "Dopo una lunga e attenta riflessione, il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di abbandonare per sempre l’Isola", viene detto nel post col quale è stata comunicata ufficialmente la notizia del ritiro del visconte.

