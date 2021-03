L'Eredità, Giuseppe si conferma campione ma sbaglia di nuovo alla Ghigliottina

19 marzo 2021 a

Giuseppe si conferma, per la seconda puntata consecutiva, oggi venerdì 19 marzo 2021, campione de L'Eredità, il quiz di Ra1 condotto da Flavio Insinna e che va in onda prima del telegiornale della sera alle ore 20. Ma alla Ghigliottina non riesce a trovare la parola vincente e così ci riproverà nella puntata di domani.

Al triello Giuseppe ha avuto la meglio di Martina ed Elisabetta. Quest'ultima aveva in pugno la possibilità di arrivare alla Ghigliottina ma ha fallito l'ultima domanda - sulla pista ciclabile EV13 che tocca 20 stati e 3 mari - che invece ha azzeccato il campione in carica. Al gioco finale, partito con 180mila euro ha dimezzato solo una volta giocando così per 90mila. Le parole da legare erano Monet, spazio, ponte, salute e baci. Giuseppe, professore e volontario clown negli ospedali, prova con la parola quadro ma quella giusta era passeggiata. Anche oggi, come ieri, forse la troppa fretta ha giocato un brutto scherzo al nuovo campione.

Martina Crocchia invece, grande protagonista nelle ultime settimane della trasmissione condotta da Flavio Insinna, si conferma tra le migliori ma per la terza puntata di fila non centra la Ghigliottina. La bella campionessa ha conquistato l'ultimo trono nell'ultima puntata in onda il 16 marzo 2021 dove è riuscita a portare a casa altri 8 mila euro che portano il suo bottino personale (complessivo) a oltre 26 mila euro. Una cifra che giorno dopo giorno comincia a diventare discreta, ma soprattutto è arrivata la gloria per Martina sul piano della popolarità: un personaggio davvero. Vincente e sensuale, 39 anni, Martina è di Roma e di professione è una pole dancer. Insegna proprio la pole dance in una scuola di danza. Sono nove per lei le partecipazioni alla Ghigliottina e proverà a centrare la decima già nella puntata di domani sera.

