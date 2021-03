Amici 2021, spoiler della prima puntata Serale di sabato 20 marzo: ospiti ed eliminati

19 marzo 2021 a

Attesa per la messa in onda del serale Amici 20, appuntamento su Canale 5 domani sabato 20 marzo 2021 in prima serata. E’ stata registrata la prima puntata e quello che segue è uno spoiler. La fonte è il sito specializzato Il vicolo delle news.

Le tre squadre in gara sono capitanate dalle tre coppie di professori: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (Deddy, Enula, Esa, Leonardo, Sangiovanni, Serena, Tommaso), Arisa e Lorella Cuccarini (Alessandro, Gaia, Ibla, Martina, Raffaele, Rosa, Tancredi), Anna Pettinelli e Veronica Peparini (Aka7even, Giulia, Samuele). Secondo la fonte, la squadra Zerbi-Celentano ha sfidato quella di Arisa-Cuccarini, vincendo. Al ballottaggio sono finiti la ballerina Rosa e i cantanti Gaia e Tancredi. Ad essere eliminata è stata Gaia. Nella seconda manche la squadra Zerbi-Celentano ha nuovamente sfidato quella di Arisa-Cuccarini. Altra vittoria, che ha spedito al ballottaggio la ballerina Martina e i cantanti Ibla e Raffaele. Raffaele è finito al ballottaggio con l’allievo sconfitto nella terza manche. Nella terza manche la squadra Zerbi-Celentano ha sfidato quella di Pettinelli-Peparini e ha perso. Al ballottaggio sono finiti i cantanti Deddy, Esa e Sangiovanni. A rischiare l’eliminazione è Esa.

A questo punto, il ballottaggio finale per decretare la seconda uscita della puntata dopo Gaia è una sfida tra Esa e Raffaele, rimasta però in sospeso. I due, insieme agli altri, sono rientrati nelle casette al termine della registrazione. Ha dato giudizi la giuria esterna, composta da Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash. Il pubblico presente con un telecomando ha votato il proprio allievo preferito, che è risultato essere la ballerina Giulia. Fra gli ospiti di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e il duo Pio e Amedeo, che saranno protagonisti su Canale 5. L’attrice da mercoledì 24 marzo sarà in onda con la fiction Svegliati Amore Mio, mentre i due comici ad aprile dovrebbero condurre, secondo quanto riferisce il sito davidemaggio.it, un nuovo show. Per i dettagli non c'è molto attendere: tutti davanti al piccolo schermo per questo Serale di Amici.

