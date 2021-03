Stasera in tv, 19 marzo, Ciao Darwin su Canale5. Chi è Madre Natura: Cicelys Zelies

19 marzo 2021 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 19 marzo 2021, su Canale5 dalle 21.40 va in onda in replica la puntata di Ciao Darwin 8 - Terre desolate Giuliette contro Messaline. Lo show antropologico cult, condotto dal duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti, torna con una nuova esilarante sfida per scoprire quali sono i tratti dominanti del nuovo millennio. La Madre Natura di questa puntata è Cicelys Zelies.

Canzone Segreta, tra gli ospiti di Serena Rossi anche Michele Placido e Romina Power





Dalla mente di Paolo Bonolis, affiancato dagli autori Marco Salvati e Sergio Rubino, nasce la trasmissione simbolo di divertimento e irriverenza, che si delinea come una sorta di laboratorio antropologico della Tv. Il manuale di Ciao Darwin prevede che si cerchi il carattere dominante attraverso una serie di prove in cui i partecipanti devono dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché di seduzione e simpatia.

Propaganda Live, Colapesce & Dimartino fra gli ospiti

Ma scopriamo chi è la modella cubana madre natura dello show di Mediaset. Cicelys Zelies, 37 anni, è nata a L’Havana. Prima di “Ciao Darwin” l’avevamo già vista in tv come ospite de Il Senso Della Vita, programma sempre di Bonolis. E ancora negli anni ha preso parte a Domenica Live e al Chiambretti Night. La sua carriera è iniziata però nel campo della moda, in Italia ha realizzato il suo sogno, quello di sfilare per un brand importante. Così è diventata indossatrice grazie a Rocco Barocco. Tanti servizi fotografici ma anche presenze in varie clip musicali, come quello di Gue Pequeno o di Emma Marrone. È possibile ammirare tutta la bellezza sfolgorante di Cicelys anche su Instagram, dove vanta un folto seguito di followers, che non si stanca di riempirla di complimenti. La popolarità poi è definitivamente arrivata con “Ciao Darwin”: “È stata un’esperienza stupenda, magnifica, unica”, ha detto lei in un’intervista concessa nel backstage del programma antropologico di Canale 5.

A Quarto Grado i nuovi sviluppi dei casi di Bolzano e di Ilenia Fabbri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.