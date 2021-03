Romina Power, dalla separazione con Albano al tradimento rivelato: storia di una coppia amatissima

19 marzo 2021 a

Romina Power, l’ex moglie di Albano Carrisi, che i tanti fan sperano di poter rivedere un giorno insieme a lui, stasera torna su Rai1: dopo tanto tempo in cui è stata lontana dalla televisione la cantante e attrice sarà infatti una delle ospiti di Canzone Segreta, lo show di Serena Rossi.

Canzone Segreta, tra gli ospiti di Serena Rossi anche Michele Placido e Romina Power

Proprio la storia d'amore tra Albano Carrisi e Romina Power ha catturato l’attenzione mediatica per diversi anni. Una relazione nata nel segno della musica che ha unito la coppia per tanto tempo. Un sogno d’amore vissuto dai due, che ha ispirato anche tanti altri. Innumerevoli i successi internazionali della coppia che ha monopolizzato la scena nazionale. Il 26 luglio 1970 sono poi arrivate le fatidiche nozze, e da lì anche una famiglia che ha visto l’arrivo di quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr Jolanda. Albano e Romina hanno condiviso anche un dolore molto grande come quello della scomparsa della giovane Ylenia, un caso che ancora tiene banco. La relazione tra Romina e Albano è terminata nel 1999. Negli anni sono state tantissime le speculazioni sul perché della rottura. Poi la stessa Romina ha spiegato in una intervista: "Sono ancora tormentata dal rimorso per l’infedeltà. Lui mi era sempre stato fedele, io purtroppo no… Mio marito venne a saperlo nel peggiore dei modi anche se poi mi ha perdonata”. Il gossip dell'epoca raccontò che Romina avrebbe avuto una relazione con l'attore Lorenzo Crespi sul set di Sandokan.

Negli anni scorsi però Romina e Albano sono tornati a cantare insieme per la prima volta dopo sedici anni (l'ultima esibizione insieme era stata del 1997 in Brasile a Rio de Janeiro al Maracanã davanti a papa Giovanni Paolo II), in occasione dei tre concerti organizzati in Russia a Mosca. Dopo viene organizzato un tour chiamato Al Bano & Romina Power Reunion che durò tre anni. Tornarono anche a calcare il teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2015 e poi nel 2020 presentando il nuovo singolo inedito (dopo ben venticinque anni) Raccogli l'attimo scritto da Cristiano Malgioglio.

Michele Placido, l'amore per i 5 figli. Dal matrimonio con Simonetta a quello con Federica

