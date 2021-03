Michele Placido, l'amore per i 5 figli. Dal matrimonio con Simonetta a quello con Federica

19 marzo 2021 a

a

a

Attore, regista e sceneggiatore, Michele Placido è uno dei volti più amati e conosciuti del panorama cinematografico italiano. Stasera, venerdì 19 marzo 2021, è ospite di Canzone Segreta lo show di Rai1 condotto da Serena Rossi.

Canzone Segreta, tra gli ospiti di Serena Rossi anche Michele Placido e Romina Power

Placido, 75 anni il prossimo maggio, è nato ad Ascoli Satriano, comune pugliese in provincia di Foggia al confine con la Basilicata, terzo di otto fratelli. Trasferitosi a Roma diciottenne, entrò in polizia ma contemporaneamente intraprese gli studi teatrali presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, per la quale poi lascerà la divisa. Il debutto in teatro è del 1970 nella trasposizione teatrale dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Tre anni più tardi, dopo la partecipazione televisiva ne Il Picciotto, entra nel mondo del cinema interpretando Romanzo popolare di Mario Monicelli. Ma è intepretando il commissario Cattani nell'epica saga televisiva La Piovra che catturò il grande successo. Molto apprezzata anche l’interpretazione dell’eroico insegnante protagonista di Mery per sempre. Innumerevoli le altre pellicole all’attivo così come i riconoscimenti. Vincitore dell’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino per Ernesto, Placido ha conquistato anche 4 David di Donatello e 3 Nastri d’Argento.

Mika, dal coming out agli attacchi omofobi e l'amore per il fidanzato Andreas

La sua vita sentimentale è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Sposato dal 1989 al 1994 con Simonetta Stefanelli, dalla loro relazione sono nati tre figli: l’attrice Violante (1976), Michelangelo (1989) e Brenno (1991). Nel 1988 ha avuto un figlio, Inigo, da un legame extraconiugale con Virginie Alexandre. Dall’attuale moglie, l'attrice 37enne Federica Vincenti, sposata invece nel 2012, ha avuto Gabriele, nato nel 2006. Recentemente una dichiarazione della moglie in cui parlava della vecchiaia come di una “voragine che governa e che inghiotte l’amore” aveva fatto scattare voci di rottura tra i due. "Un inferno mediatico. Non ho mai detto di aver lasciato mio marito. Si è preso solo la parte cattiva. Ho solo spiegato cosa significa vivere un’amore che subisce cambiamenti e momenti difficili" ha poi spiegato successivamente.

Carolyn Smith, la coreografa che lotta contro il tumore: l'amore per l'Italia ed Ernestino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.