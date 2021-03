Chiara Ferragni e Fedez, festa grande per i tre anni di Leone Lucia

19 marzo 2021 a

Chiara Ferragni è in attesa della nascita della bimba, ma ovviamente non trascura il suo primogenito che oggi, 19 marzo, compie tre anni. Leone Lucia festeggia ovviamente insieme alla mamma e al papà Fedez e Chiara regala ai suoi follower una foto della famiglia sorridente e molto divertita. "Il mio bimbo oggi compie tre anni. Ti amo più di ogni cosa e non vedo l'ora di vederti diventare un fratello maggiore", scrive l'influencer, modella e imprenditrice sul suo profilo, seguito da 22.8 milioni di follower. Naturalmente la stessa cosa fa anche Fedez.

Un messaggio di auguri con cui sottolinea il suo grande amore: "Il mio ometto oggi compie 3 anni, la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio migliore amico, il mio tutto. Due compleanni su tre in lockdown, auguro a te e a tutti i bambini di ritornare il più presto possibile a riscoprire la socialità che questo periodo vi sta portando via. E auguri a tutti i papà, il mio bimbo non poteva farmi regalo migliore... Esserci". Una lunga serie di auguri da cui non si sottraggono neanche le zia Francesca e Valentina Ferragni e la nonna Marina Di Guardo.

Insomma una lunga serie di affettuosi auguri al bimbo che ormai è già un vero e proprio protagonista dei social. Lui è sempre presente, sia sui profili della mamma, che su quelli del padre. E non solo. La vita del piccolo e amatissimo di casa Ferragni tra l'altro sta per cambiare. Nei prossimi giorni, infatti, nascerà la sorellina. Chiara fin da quando ha annunciato ufficialmente la sua gravidanza, ha sempre tenuti aggiornati fan e follower sull'andamento e pubblicato decine e decine di foto sulla sua pancia che cresceva a l'ottima condizione fisica. Ma ovviamente insieme al marito ha iniziato a preparare il piccolo per l'arrivo della sorellina.

