Isola dei famosi, Fariba Terhani accende il fuoco con l'assorbente: concorrente a rischio squalifica

Isola dei famosi, la concorrente Fariba Terhani è stata a rischio squalifica dopo aver acceso un fuoco utilizzando un assorbente. "Avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura. Per questo motivo dovete spegnerlo immediatamente, pena espulsione definitiva dall’Isola", questo il messaggio letto dalla madre di Giulia Salemi e Ubaldo Lanzo, i due aspiranti naufraghi che si trovano a Parasite Island.

I due si trovano sull'isola insieme a Marco Maddaloni, vincitore della scorsa edizione del reality, nel ruolo di "salvavita", ossia colui che ha il compito di insegnare loro i segreti della sopravvivenza sull’Isola. La concorrente ha infranto il regolamento del reality, che prevede la sopravvivenza utilizzando solamente materiali presenti in natura e non quindi un oggetto creato dall'uomo come, appunto, un assorbente. Marco Maddaloni, dopo la lettura del messaggio, ha quindi provveduto a spegnere il fuoco, così da evitare di incappare in una squalifica dal programma. L'episodio ha fatto subito il giro del social network, visto che i tanti appassionati del programma si sono chiesti come avesse fatto ad utilizzare questo indumento per accendere un fuoco.

Nel corso della puntata di ieri, tuttavia, non è stato particolare spazio a questo episodio, visto che la seconda puntata del reality è stata incentrata dall'arrivo di quattro nuovi naufraghi - Brando Giorgi e Miryea Stabile nella squadra dei Rafinados e Valentina Persia e Beppe Braida tra i Burinos - nonché dall'eliminazione del primo concorrente. Al televoto, infatti, c'erano Drusilla Gucci e il visconte Ferdinando Guglielmotti, con quest'ultimo che ha dovuto poi abbandonare l'isola, per effetto del voto del 62 per cento dei tele spettatori, che gli hanno preferito la giovane ereditiera. Oltre 3 milioni di persone hanno seguito il reality di Canale 5, che è stato il programma più visto della serata dopo la fiction di Rai 1 su Renato Carosone.

