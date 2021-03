Propaganda Live, Colapesce & Dimartino fra gli ospiti

19 marzo 2021 a

Stasera nuovo appuntamento su La7 con Propaganda Live. Oggi, venerdì 19 marzo, Diego Bianchi ’Zoro' va in onda in diretta dalle 21.10 e sono stati annunciati temi e ospiti del popolare programma.

Propaganda Live, attualità e satira con ospiti di primo piano

Con la zona rossa graditissimo ritorno del fumettista Zerocalcare con un suo nuovo cartoon. Sarà presente anche la giornalista Annalisa Cuzzocrea con la quale verranno commentate le notizie di attualità, con particolare riferimento al tema dei bambini in questo anno di pandemia. Questa settimana il nuovo reportage di Diego Bianchi sarà un raccontone sulla storia del Pd, ripercorrendo tutte le sue vicende fino alla proclamazione del nuovo segretario Enrico Letta. Nel corso della puntata Andrea Pennacchi e Valerio Aprea si esibiranno con due nuovi monologhi. Ospiti musicali con la loro «musica leggerissima» saranno Colapesce e Di Martino. In studio Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

Quanto a Colapesce e Dimartino, anche questa settimana ’Musica leggerissima' è al comando della Classifica EarOne Airplay Radio. Al secondo posto ’Chiamami per nome' di Francesca Michielin & Fedez che guadagna 5 posizioni e precede ’Fireworks’ dei Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks (confermato al terzo posto). Completano la top 10 ’Right Now’ di Sophie and The Giants (quarto posto, -2), ’La genesi del tuo colore' di Irama (quinto posto, +8), ’Wère Good’ di Dua Lipa (confermata al sesto posto), ’Diecì di Annalisa (settimo posto, +11), ’All You Ever Wanted’ di Rag’N’Bone Man (ottavo posto, +7), ’Glicinè di Noemi (nono posto, +1) e ’La canzone nostra' di Mace, Blanco & Salmo (decimo posto, -2). Le tre più alte nuove posizioni sono: ’Follow Yoù degli Imagine Dragons (posizione 15), ’Hold On’ di Justin Bieber (posizione 80) e ’Heat Above' (posizione 81).

Colapesce, Dimartino e la Musica leggerissima: il successo del videoclip

