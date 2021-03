Oroscopo del Corriere di sabato 20 marzo 2021: le previsioni segno per segno

19 marzo 2021 a

Oroscopo del Corriere di sabato 20 marzo 2021, le previsioni delle stelle per la giornata segno per segno.

ARIETE

Vi state preparando per una offensiva da sferrare a qualcuno che vi ha dichiarato guerra. Non lasciate che questa persona faccia la prima mossa.

TORO

Se vi sentite fiacchi provate a rinforzare le vostre difese immunitarie in maniera naturale. Praticare un po’ di sport potrebbe tirarvi su.

GEMELLI

Mettete ordine nella vostra vita personale e state bene con voi stessi prima di pretendere il benessere di coppia. Altrimenti sono guai.

CANCRO

Si profila una buona opportunità per allargare il vostro raggio d'azione ma siate riflessivi prima di lanciarvi in una nuova avventura. Niente fretta.

LEONE

Presi da tanti impegni non siate avari di attenzioni nei confronti di voi stessi. Regalatevi qualche coccola in più: sicuramente non potrà che farvi bene.

VERGINE

Alcune persone potrebbero manifestare 'interesse nei vostri confronti e voi vi sentirete un po' frastornati e indecisi: prendetevi del tempo.

BILANCIA

La vostra vena polemica è ai massimi livelli, il partner è sul punto di stancarsi perché non ne lasciate passare una. Serve una camomilla.

SCORPIONE

Le tensioni continue finiscono col fiaccare anche le tempre solide come la vostra. Siete messi a dura prova da situazioni esterne alla vostra volontà.

SAGITTARIO

In amore usate delicatezza e non dimenticate di rallentare: non abbiate fretta di prendere delle decisioni di cui potreste pentirvi amaramente.

CAPRICORNO

È sempre meglio ponderare al meglio tutte le scelte che dovrete affrontare, magari avvalendovi anche dei consigli di un bravo esperto.

ACQUARIO

Riflettete bene prima di agire oggi. Potreste essere vittima di un fraintendimento molto grave che aggraverebbe oltre misura una situazione.

PESCI

Il momento è un po’ negativo in amore, ma il peggio passerà. Vi si aprono nuove prospettive: un ritorno dal passato o una piacevole novità inattesa.

