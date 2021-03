Stasera in tv, 19 marzo, Quarto Grado: su Rete4 i casi di Bolzano e di Ilenia Fabbri

19 marzo 2021 a

Stasera in tv, venerdì 19 marzo 2021 ore 21,20, torna l'appuntamento con Quarto Grado su Rete4. Alla conduzione, come di consueto, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che guideranno i telespettatori nell'approfondimento dei casi di cronaca che maggiormente stanno appassionando e dividendo il pubblico.

In primo piano ci saranno gli sviluppi riguardanti il caso di Bolzano e quello di Ilenia Fabbri. Quarto Grado infatti torna sul caso di Peter Neumair e Laura Perselli, dopo la confessione del figlio della coppia, Benno. I coniugi sono scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano: il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell’uomo non vi è ancora nessuna traccia. Gli inquirenti stanno cercando di capire da quanto tempo il trentenne covasse astio nei confronti dei genitori. Le indagini sono concentrate sull’auto di famiglia con cui sono stati trasportati i due cadaveri e sui vestiti che Benno ha dato all’amica Martina perché li lavasse. Al centro della puntata anche la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa lo scorso 6 febbraio, a Faenza. Per la Procura, il killer sarebbe Pierluigi Barbieri, assoldato dall’ex marito della donna, Claudio Nanni che era in causa con l’ex moglie per problemi economici. Intanto, giorno dopo giorno, emergono dettagli sul piano che i due avevano studiato: sembra, addirittura, che l’agguato di Barbieri non fosse il primo tentativo di far fuori Ilenia.

L'assassino non porta con sé l'arma del delitto, ma uccide Ilenia con un coltello trovato in cucina.

Un particolare a favore di Claudio?



L'opinione del generale Luciano Garofano#Quartogrado pic.twitter.com/eYowsbvqe8 — Quarto Grado (@QuartoGrado) March 12, 2021

Probabile che nella puntata odierna Quarto Grado possa dedicare uno spazio anche al caso di Marco Vannini e una risposta a Federico Ciontoli, figlio di Antonio implicato nell'omicidio del giovane, che ha rotto il silenzio con un video provando a far luce su quelle che per lui sono state delle manipolazioni. In particolare si scaglia proprio contro la trasmissione Quarto Grado, che secondo quanto ricostruito da Federico avrebbe alterato alcune immagini e montato un servizio per insinuare che il ragazzo avesse qualcosa da nascondere.

