Stasera in tv, 19 marzo, Canzone Segreta su Rai1: le anticipazioni e gli ospiti di Serena Rossi

Stasera in tv, venerdì 19 marzo 2021 alle 21,35, nuovo appuntamento con Canzone Segreta, lo show di Rai1 con Serena Rossi alla conduzione. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà con la padrona di casa, attrice e conduttrice tra le più apprezzate dal pubblico televisivo, che guiderà i protagonisti tra le varie improvvisazioni.

In questa seconda puntata i protagonisti saranno: Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido. Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse. Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione. Sarà, quindi, emozionante scoprire la reazione del personaggio di fronte al momento a lui dedicato.



Canzone segreta ed è l’adattamento di un format francese di successo, La Chanson Sècrete, che prevede sette vip alle prese con una sorpresa “sonora” da parte di parenti e persone care. La padrona di casa Serena Rossi, lo sarà per cinque puntate, oltre che attrice è anche cantante e questa è la prima conduzione. Serena è reduce da un'annata formidabile grazie al grande trionfo della fiction Mina Settembre e il film La tristezza ha il sonno leggero.

