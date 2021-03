Temptation Island, Ciavy e Valeria Liberati annunciano il matrimonio. Tradimento acqua passata

19 marzo 2021 a

a

a

Non solo non è finita, ma adesso arriva il matrimonio. Nozze annunciate via social per una coppia che supera il tradimento e va all'altare. Parliamo di Ciavy e Valeria Liberati, due dei protagonisti, popolarissimi, di Temptation Island.

Temptation Island 2020, bacio fra Valeria e Alessandro. Al falò battibecco e i due si lasciano | Video

Presto, a sentire le loro dichiarazioni espresse in maniera candida, saranno marito e moglie. L’annuncio è arrivato proprio dai diretti interessati che in una storia su Instagram, girata proprio durante un viaggio in auto e alla presenza della figlia di Valeria, hanno parlato delle loro intenzioni ai fan. : “Notizia importantissima: io e Valeria ci sposiamo”, così la notizia è apparsa sulle stories di Instagram e che ha scaldato i fan che continuano a seguire i due fidanzati diventati noti con la partecipazione al programma tv.

Temptation Island 2020, Valeria e Ciavy un mese dopo la rottura. Lei: "Penso di non amarlo più"

Ciavy e Valeria Liberati hanno catturato l'attenzione del pubblico per i litigi, per i tira e molla e per il tradimento. Nessuno ci avrebbe scommesso, insomma, su questa coppia.

A Temptation Island i due ragazzi non si sono certo risparmiati, diventando una coppia davvero celebre per il pubblico della trasmissione. Era stato proprio lui ad aver ammesso di aver tradito la compagna e si è detto poco propenso alla convivenza mentre lei, di tutta risposta, si era tuffata a braccia aperte nell’esperienza nel villaggio avvicinandosi pericolosamente al tentatore Alessandro Basciano. Proprio per questo i due avevano deciso di lasciare il programma da separati per poi tornare insieme a distanza di due mesi con tanto di polemiche ai danni di Valeria. C'erano stati prima dei rumor (chi li aveva visti insieme) e poi la coppia si era ricomposta. Quindi adesso è arrivata questa comunicazione social che è la certificazione del lieto fine. La coppia non è scoppiata, anzi dopo le incertezze e la crisi è arrivato un annuncio che ha conquistato subito il pubblico social.

Temptation Island, Valeria e Ciavy: non è finita. Le foto con gli indizi del riavvicinamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.