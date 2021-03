Loredana Bertè, amore e desiderio sulla nuova canzone: Figlia di...

19 marzo 2021 a

Una vita intensa. Non solo quella artistica, ma anche quella privata. Loredana Bertè, all'anagrafe Loredana Carmela Rosaria Bertè, nata a Bagnara Calabra, classe 1950, è stata e continua a essere una delle protagoniste della musica italiana. L'ha confermato al recente Festival di Sanremo, quando ha portato sul palco in anteprima assoluta il suo nuovo singolo che si intitola Figlia di.... E in quella occasione più di un critico ha pensato che si tratta di un chiaro doppio senso per una artista che non ha certo bisogno di presentazioni, visto che superati i 70 anni di età, resta ancora una protagonista della musica che ha ritmato la sua vita: undici partecipazioni da concorrente a Sanremo (quarta sia nel 2012 con Gigi D'Alessio che nel 2019), altrettante al Festivalbar, 26 album pubblicati.

Ma nella sua lunga carriera ha trovato tempo anche per fare l'attrice e contribuire a diversi programmi televisivi. Spesso e volentieri al centro dell'attenzione mediatica, e non solo, è finita la sua altrettanto intensa vita privata, purtroppo non sempre felicissima. Da quello che è stato definito un padre padrone, alla morte della sorella Mia Martini, il 12 maggio 1995. Anche nella giornata di oggi, 19 marzo, si racconta e lo fa su Rai 1 nel corso del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, dove probabilmente canterà il suo nuovo pezzo Figlia di... che nel frattempo solo sulla piattaforma youtube ha già ottenuto oltre un milione e 600 mila visualizzazioni. Dicevamo che la vita di Loredana Bertè è sempre stata particolarmente intensa non solo dal punto di vista artistico. Sentimentalmente dopo le relazioni con Red Canzian, il cantautore Mario Lavezzi e il tennista Adriano Panatta, ha anche avuto due i mariti: Roberto Berger e Björn Borg.

Con il primo, discendente di una nobile famiglia ebraica di Vienna, si è sposata nel 1983. Era il figlio dell'inventore del caffè Hag, ma dopo quattro anni il rapporto è finito. Travolgente la storia con Borg, sposato nel 1989. Durò tre anni tra liti, recriminazioni e gesti estremi. Lo salvò dal suicidio che poi tentò lei stessa a un anno dal divorzio. A distruggere il grande amore ha contribuito un'idea diversa sui figli che lei voleva e lui no. Quello dei figli è sempre stato un grande desiderio di Loredana Bertè, ma che purtroppo non è stato esaudito. E' un caso che ora propone un brano che si intitola Figlia di...?

