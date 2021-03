Serena Rossi, l'amore per Davide Devenuto e il figlio Diego: ma non c'è aria di matrimonio

19 marzo 2021 a

Serena Rossi è uno degli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 in onda a partire dalle ore 14 con la conduzione di Serena Bortone. E' un periodo d'oro per la 35enne attrice e cantante napoletana: dopo il successo con la fiction Mina Settembre, è arrivata la partecipazione all'ultima serata del festival di Sanremo e poi lo show in prima serata Una canzone segreta, sempre sulla rete ammiraglia della Rai.

Serena Rossi, da Montalbano alla voce di Anna di Frozen. Il figlio Diego con Davide Devenuto

L'attrice e conduttrice televisiva, che si è cimentata anche nel doppiaggio, e dal 2008 vive un'intensa storia d'amore con l'attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un posto al sole. Intensa dal momento che la stessa Rossi ha confessato che i due si sono spesso lasciati e ripresi. Nel 2016 la coppia ha avuto anche un figlio, Diego, ma per ora non c'è aria di matrimonio. "Il matrimonio non è nei nostri pensieri. Siamo legati da tanto tempo, abbiamo un figlio, abbiamo comprato casa in due. Se succede, sarà per questioni burocratiche, per Diego… Perché, come voleva che le rispondessi?", ha detto a Mara Venier in merito alla fatidica domanda, quando è stata ospite di Domenica In. E alla domanda su un possibile secondo figlio, ha aggiunto: "Anche questa la vedo difficile. Ma noi, gliel’assicuro, stiamo già bene in tre. Comunque penso che non si debba neanche programmare troppo, mica possiamo controllare tutto".

Mina Settembre, si conclude la serie record di ascolti: gli ultimi due episodi

Serena ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2003 quando è entrata a far parte del cast della soap opera di Rai3, Un posto al sole. Nel 2007 è nel cast della fiction di successo Il commissario Montalbano, mentre nel 2010 è tra i protagonisti di Ho sposato uno sbirro e nel 2011 entra nel cuore dei telespettatori recitando in Che Dio ci aiuti accanto ad Elena Sofia Ricci. Questa è la fiction di fatto che la incorona. Intanto Serena Rossi porta avanti pure la sua carriera in tv: nel 2014 partecipa come concorrente alla trasmissione di Rai1 Tale e quale show, vincendo la quarta edizione; nello stesso anno torna a prestare la voce al personaggio Disney di Anna nell’edizione italiana di Frozen.

"Canzone segreta", gli ospiti di domani. Come funziona il nuovo show di Rai1 con Serena Rossi

