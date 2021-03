Loredana Bertè, Serena Rossi e Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno

19 marzo 2021 a

a

a

Anche oggi a partire dalle ore 14 su Rai 1 va in onda il programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Come ogni puntata, anche quella di oggi si annuncia particolarmente intensa in considerazione degli ospiti, a partire dagli "affetti stabili". In studio la cantante Gigliola Cinquetti, che in occasione del Festival di Sanremo è tornata grande protagonista per la sua ospitata; l'ex campione dell'Eredità, Massimo Cannoletta; l'ex annunciatrice e conduttrice televisiva Mariolina Cannuli, senese, classe 1940.

La fiction su Carosone vince la prima serata. Staccata l'Isola dei famosi

Tra gli ospiti che sono stati annunciati dalla produzione via social, tre nomi importanti: Loredana Bertè, Serena Rossi e Jessica Morlacchi. Bertè non ha certo bisogno di presentazioni. Cantautrice e attrice italiana, 70 anni già compiuti, una vita intensa e piena di successi e i nuovi brani che continuano a piacere al suo pubblico. Sorella minore della sfortunata Mia Martini, due matrimoni alle spalle, il complesso rapporto con il padre, la mancanza di figli. Loredana Bertè da decenni si scatena sul palco, ma non è nemmeno il tipo che si tira indietro nel corso delle interviste e che dice sempre quello che pensa. Serena Rossi di anni ne ha la metà.

Isola dei Famosi, Ferdinando eliminato al televoto

Attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice, diventata nota al grande pubblico grazie ad Un posto al sole in cui ha interpretato il ruolo di Carmen. E proprio sul set della fiction ha conosciuto l'attore Davide Devenuto con cui è legata sentimentalmente dal 2008 e da cui nel 2016 ha avuto un figlio. Cinema, televisione, teatro, musica: una carriera intensa e ricca di grandi soddisfazioni. Terza ospite annunciata è Jessica Morlacchi. Classe 1987, cantante e bassista italiana, diventata famosa nel 2001 in quanto leader del gruppo Gazosa. Ma quando il gruppo si è sciolto ha portato avanti la carriera da solista, ma non senza difficoltà. E' stata lei stessa a confessare che dopo il successo con i Gazosa, ha affrontato per 12 anni la depressione.

Uomini e Donne, Samantha e Lara si contendono Gero. Ritorna Nicola Vivarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.