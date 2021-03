Uomini e Donne, Samantha e Lara si contendono Gero. Ritorna Nicola Vivarelli

19 marzo 2021 a

Torna, dopo lo stop di ieri, Uomini e Donne su Canale5, oggi venerdì 19 marzo 2021. Appuntamento alle ore 14.45. Secondo salvo cambiamenti dell’ultimo momento, dovrebbe esserci anche il ritorno di Nicola Vivarelli.

Il giovane cavaliere, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, sito specializzato che segue la trasmissione con spifferi sulle registrazioni, non è tornato per Gemma Galgani a cui riserva comunque i suoi saluti. La coppia è stata al centro dell'attenzione del programma lo scorso anno. Spazio anche al triangolo formato da Samantha Curcio, Gero Natale e Lara. Il cavaliere del trono over sta conoscendo sia Lara del parterre del trono over che la tronista. Gero ribadirà di non sentirsi pronto per affrontare il percorso annunciando di voler lasciare la trasmissione. Una decisione che lascia l’amaro in bocca a Samantha.

Oggi poi toccherà a Luca tornare al centro dello studio con le sue due dame. Al momento il cavaliere sta uscendo con Angela ed Elisabetta ma mentre la prima era stata scelta per il “fuoco” che aveva fatto nascere in lui durante la sfilata mentre con Elisabetta è tutto diverso. Si tornerà a parlare delle sue uscite con le due dame e, in particolare, sembra che con Angela le cose non siano andate come previsto mentre con Elisabetta il discorso appare diverso. Alla fine il cavaliere opterà per quest’ultima e si concentrerà su di lei. Ma i colpi dis cena sono dietro l'angolo.

La puntata in ogni caso dovrebbe aprirsi con Gemma Galgani, Gemma ammetterà di sentirsi sola dopo aver chiuso la frequentazione con Cataldo. La dama di Torino deciderà così di risentire Maurizio Giaroni a cui invia un messaggio ricevendo immediatamente una risposta e dando il via ad un nuovo capitolo della loro conoscenza che si era interrotta alcune settimane fa.

