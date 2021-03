Ascolti tv 18 marzo, la fiction Carosello Carosone batte L'Isola dei famosi con 5,5 milioni di telespettatori

19 marzo 2021 a

Ascolti tv di giovedì 18 marzo, Rai 1 vince ancora una volta su Canale 5. La fiction Carosello Carosone, trasmessa ieri da Rai 1, infatti, è stata il programma più seguito del prime time, con 5.518.000 telespettatori e il 22.9 per cento di share. Al secondo posto, L’Isola dei Famosi su Canale5, con 3.047.000 spettatori e il 17.9 per cento di share.

Terzo piazzamento per il film in prima tv Giustizia Privata su Italia 1, con 1.513.000 spettatori e il 6.2 per cento di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time, ci sono la partita di Europa League tra Milan e Manchester United, trasmessa su Tv8 (1.488.000 spettatori, share 5.6 per cento); il film The Wife - Vivere nell’ombra su Rai3 (1.112.000 spettatori, share 4.3 per cento), Dritto e Rovescio su Rete 4 (894.000 spettatori, share 4.8 per cento), Piazza Pulita su La7 (823.000 spettatori, share 4.3 per cento), ’Anni 20’ su Rai 2 (415.000 spettatori, share 1.7 per cento), Cambio Moglie su Nove (400.000 spettatori, share 1.7 per cento, nel primo episodio, e 290.000 spettatori, share 1.6 per cento, nel secondo).

I programmi di attualità, politica, inchiesta e approfondimento, quindi, non si avvicinano neanche al milione di telespettatori. Rai Uno si conferma regina della prima serata: raramente negli ultimi mesi la prima rete è stata sorpassata dalla concorrenza e le sue fiction su personaggi storici, interpretati da attori italiani, continuano a riscuotere il gradimento del pubblico. Il reality di Canale 5, invece, giunto alla seconda puntata della quinta edizione, appassiona meno del Grande Fratello Vip, che realizzava ascolti medi più elevati di quanto finora totalizzato dal programma condotto da Ilary Blasi, affiancata nel ruolo di opinionisti da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (in studio al posto di Elettra Lamborghini, colpita dal Covid e collegata solo da casa).

