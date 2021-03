Isola dei famosi 2021, eliminato il visconte Ferdinando Guglielmotti

18 marzo 2021 a

L'Isola dei famosi 2021, il primo concorrente eliminato dal reality di Canale 5 è il visconte Ferdinando Guglielmotti. La sentenza è arrivata alla chiusura del televoto, decretata da Ilary Blasi nella parte finale della seconda puntata del programma della rete ammiraglia Mediaset, in diretta dalle spiagge dell'Honduras. In nomination, come noto, c'erano Drusilla Gucci e il visconte Ferdinando Guglielmotti di Montalto di Castro.

Quest'ultimo ha dovuto rientrare in Italia dopo l'esito del televoto, che ha visto il 62 per cento dei votanti esprimersi per la sua eliminazione. A condannare il "nobile" concorrente una certa indolenza manifestata in questi giorni e il poco coinvolgimento con gli altri naufraghi. Continua così l'avventura della giovane Drusilla Gucci, che è apparsa molto contenta di poter continuare la sua avventura nel reality. All'inizio della puntata c'è stato poi l'arrivo di altre quattro nuovi naufraghi - Valentina Persia e Beppe Braida tra i Burinos e Brando Giorgi e Miryea Stabile tra i Rafinados - nonché nuove prove. Tra queste la più importante è stata quella in grado di garantire l'immunità a una delle due squadre e a vincerla - sotto l'attenta vigilanza e conduzione di Massimiliano Rosolino - è stata la squadra dei Burinos, visto che Vera ha resistito in apnea più di Brando Giorgi. La squadra quindi non vedrà alcuna nomination tra le proprie fila, come era già avvenuto in occasione della prima puntata.

Sempre chiusa in casa, causa Covid, Elettra Lamborghini, sostituita in studio nel ruolo di opinionista da Tommaso Zorzi (vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip), che è intervenuta in collegamento, definendo Elisa Isoardi il concorrente con più "palle", rispetto anche a tutti gli uomini del programma. In effetti il carattere e la determinazione della conduttrice, ed ex compagna di Matteo Salvini, è emerso subito in questi primi giorni ai Caraibi.

