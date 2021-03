Isola dei famosi, sono arrivati quattro nuovi naufraghi: Valentina Persia, Beppe Braida, Miryea Stabile e Brando Giorgi

18 marzo 2021 a

Quattro nuovi naufraghi sono sbarcati all'Isola dei famosi. Nella seconda puntata dei reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, si sono tuffati dall'elicottero Valentina Persia e Beppe Braida, che hanno raggiunto l'isola dei Burinos, dove ad attenderli c'era l'inviato della trasmissione, Massimiliano Rosolino. Miryea Stabile - fresca vincitrice del reality di Italia 1 "La pupa e il secchione...e viceversa" - e Brando Giorgi hanno invece ingrossato le fila dei Rafinados, aggiungendosi agli altri concorrenti. Per tutti loro il lancio dall'elicottero e la nuotata fino a riva, accolti dagli altri naufraghi in spiaggia.

Di seguito, inoltre, proponiamo il video con il riassunto dei principali avvenimenti di questa prima settimana del reality sulle cose dell'Honduras, tratto dal profilo Twitter ufficiale del programma. I nuovi naufraghi sono stati accolti con entusiasmo e si sono dovuti subito cimentare nella prima prova, davanti agli occhi degli altri concorrenti, chiamata "La vasca della vergogna". Un particolare tiro alla fune in cui chi perde finisce in una vasca, mentre ai vincitori va in premio un succulento "buffet".

Il visconte Ferdinando Gugliemotti tra i naufraghi de L'isola dei famosi

Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, che si concluderà con la prima eliminazione: in nomination, infatti, ci sono Drusilla e Ferdinando, entrambi del gruppo dei Rafinados. A condurre il programma, come detto, c'è Ilary Blasi (moglie di Francesco Totti e oramai volto noto nella conduzione di programmi Mediaset) affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, che ha preso il posto di Elettra Lamborghini, colpita solo pochi giorni fa dal Covid, e che si collegherà alla trasmissione da casa..

Isola dei Famosi 2021, in nomination Drusilla e Ferdinando. Chi sono i Burinos e i Rafinados

