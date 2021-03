L'oroscopo del Corriere: le previsioni segno per segno di oggi, venerdi 19 marzo

18 marzo 2021 a

a

a

Ecco le previsioni delle stelle per la giornata di venerdì 19 marzo 2021. Di seguito l'oroscopo del Corriere segno per segno.

ARIETE Sebbene tu abbia voglia di cambiamento, le tue azioni non sono in linea con le intenzioni. Buon momento per guardarsi dentro e trovare le soluzioni.

TORO I dettagli possono essere elaborati in seguito. La tua mente razionale cercherà sempre di limitarti: segui il cuore e fai appello al tuo coraggio.

GEMELLI Sii consapevole dei tuoi desideri. Lascia andare via il vecchio e accetta il fatto che dovrai camminare per un corridoio buio per un po' di tempo.

CANCRO Tutti noi desideriamo ardentemente il comfort di ciò che è familiare. Concediti una pausa dal mondo esterno e ritirarti in quello che conosci.

Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi giovedì 18 marzo

LEONE Ci sono aspetti della tua vita che da un po' di tempo hanno bisogno di rinnovamento! Oggi prova a dare un'occhiata al disordine dentro di te.

VERGINE Oggi sarà difficile attivare il pulsante dell’empatia. Del resto non puoi davvero tenere lo spazio per gli altri quando sei a corto di carburante.

BILANCIA Aspettati una svolta significativa nella tua vita: stai per scoprire nuovi aspetti di te stesso che non avresti mai creduto di possedere.

SCORPIONE Una mossa audace ti porterà sulla strada giusta e ne riceverai presto conferma. Sii felice per i nuovi percorsi che si aprono davanti a te.

Million Day, i numeri dell'estrazione di oggi giovedì 18 marzo 2021

SAGITTARIO A volte sei così attaccato a quello che hai che non sei in grado di vedere cos'altro potresti ottenere con un po’ di coraggio. Sii intraprendente.

CAPRICORNO Ossessionato dai desideri irrealizzabili, credi non ci sia una via d'uscita dal labirinto. La resa potrebbe essere il primo passo: prova a fare delle rinunce.

ACQUARIO Usa questo periodo di autoisolamento per guardarti dentro: è un buon momento per trovare un modo di vivere più adatto alla tua personalità.

PESCI Il viaggio non è finito, anzi, è appena iniziato. Non dubitare della missione che hai intrapreso e va’ avanti: permetti a te stesso di fare un atto di fede.

Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti di mercoledì 17 marzo 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.