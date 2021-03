L'Eredità, Giuseppe è il nuovo campione del 18 marzo: alla ghigliottina cade sulla "forma2

18 marzo 2021 a

L'Eredità, Giuseppe è il nuovo campione della puntata di oggi, giovedì 18 marzo. Nuova puntata avvincente del programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna a partire dal tardo pomeriggio, fino ai titoli del tg. Superata la concorrenza della campionessa uscente, Elisabetta, al triello è arrivato alla sfida con Claudia e Martina. Sono stati proprio gli errori delle altre due concorrenti a spianare la strada all'insegnante, che si è trovato con l'eredità più alta prevista dal gioco, ossia 250 mila euro.

Alla ghigliottina il suo percorso è stato accidentato, dal momento che ha sbagliato due risposte, con il montepremi sceso a 62.500 euro. Le cinque parole da abbinare sono state arte, tornare, fuori, pane e scarpe e la risposta data dal concorrente è stata "parte", scritta e consegnata in meno del tempo consentito per formularla. Il termine corretto, invece, era "forma".

Il pre serale di Rai Uno si conferma il programma più seguito in questa fascia oraria. Ogni giorno totalizza oltre 5 milioni di telespettatori, incollando al monitor grandi e piccini alel prese con le domande del gioco a quiz, ma anche con le prove di logica dell'associazione di parole della ghigliottina, l'ultima manche della trasmissione, che è anche la più seguita. Su Rai Uno, inoltre, dopo il telegiornale, c'è grande attesa per il film in prima tv "Carosello Carosone", sul cantante che ha fatto la storia della musica italiana. Su Rai 2, invece, c'è "Anni '20" con le inchieste sul Covid, la pandemia e la campagna vaccinale, mentre il palinsesto Rai si completa con il film in prima tv "The wife - Vivere nell'ombra", in onda sulla terza rete. Mediaset risponde con la seconda puntata de L'isola dei famosi su Canale 5 (il reality iniziato la scorsa settimana, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip), il film Giustizia privata su Italia 1 e Dritto e Rovescio su Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio.

