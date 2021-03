Stasera in tv 18 marzo, ad Anni '20 su Rai 2 vaccini e terapie monoclonali con Francesca Parisella

18 marzo 2021 a

Stasera in tv, giovedì 18 marzo, seconda puntata del programma di Rai 2, "Anni '20", a partire dalle ore 21.20. Parte dall’Italia, di nuovo in semi-lockdown per il virus, la seconda puntata di “Anni 20”, il nuovo magazine di Rai2 in onda giovedì 18 marzo alle 21.20. La trasmissione, condotta da Francesca Parisella, affronterà il tema dei ritardi nella campagna vaccinale e nella terapia con gli anticorpi monoclonali, raccontando con un servizio esclusivo l’eccellenza dell’ospedale Cisanello di Pisa, il primo che invece li sta sperimentando nel suo reparto Covid.

Nelle due ore di trasmissione la conduttrice, con la squadra di inviati, indagherà sulla lentezza che accompagna il fronte delle cure contro il Covid e sui troppi dubbi dell'Europa che pesano sul vaccino Sputnik, mentre la Russia, proprio grazie al vaccino “autoctono” sta riconquistando la sua vita pre Covid. Nel corso della trasmissione anche un reportage sullo scandalo delle forniture della mascherine fantasma nel Lazio, mentre Milano, ferita a morte dal Covid, sta perdendo il suo primato di capitale economica, con i negozi che chiudono per fallimento e troppi milanesi allo stremo. Tra i luoghi protagonisti della puntata anche il campo Rom di Castel Romano e la baraccopoli di Messina, dove il Covid ha aggiunto pressione a un’emergenza che si trascina da anni, e le conseguenze della didattica a distanza, con un focus sulla Campania, la regione che ha chiuso le scuole da un anno e dove l’abbandono scolastico è alle stelle.

“Anni 20” continuerà poi il suo viaggio nei paesi italiani Covid free avviato nella prima puntata, facendo tappa a Cicerale, nel Cilento, ed esplorerà anche la vita dei tifosi di calcio, privati del rito dello stadio, e le illusioni delle aspiranti influencer. Una puntata da non perdere, quindi, per approfondire diversi aspetti dell'attualità in questo periodo di pandemia, che vive la cosiddetta "terza ondata", dominata dalle varianti del virus.

