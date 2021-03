Vera Gemma, chi è il fidanzato Jeda di 22 anni e il due di picche preso da Awed sull'Isola dei Famosi

18 marzo 2021 a

Vera Gemma, naufraga dell'Isola dei Famosi 2021, si candida a protagonista indiscussa del reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi. L'attrice, figlia dell'iconico Giuliano Gemma, in Honduras fa parte del gruppo dei Burinos insieme a Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Awed, Daniela Martani e Francesca Lodo.

Vera ha già dato materiale per far parlare di se. Così prima della notte si è avvicinata al giovane influencer Awed: parlando del più e del meno, a un certo punto la Gemma ha fatto una proposta “indecente”, mostrata nel daytime andato in onda su Mediaset Extra. “Se stasera dormo con te... dormo al tuo fianco... potrei prendermi il pubblico giovane?”, ha domandato Vera tra il serio e il faceto. Awed è apparso in evidente imbarazzo, ha iniziato a ridere dopodiché ha risposto così: “Io dormo con Paul Gascoigne piuttosto guarda…”. Insomma, subito un due di picche per la naufraga, che però non ci è rimasta affatto male, anzi si è limitata a farsi una risata. Ma il siparietto tra i due non è di certo terminato qui. Perché poi in un secondo momento è stato Awed a provocare la Gemma: “Se qualcuno mi avesse detto che un giorno sarei stato in riva al mare in Honduras al tuo fianco, sai cosa avrei detto? E chi c***o è?”. Vera è stata al gioco e gli ha reso pan per focaccia immediatamente: “Avrei detto la stessa cosa… ma tu pensi di essere più famoso di me?”. Scintille con un pizzico di sano sarcasmo.

Intanto il giovanissimo fidanzato di Vera, ospite in studio nel corso della prima puntata, osserva. Si chiama Jeda, ha 22 anni (lei invece 50) edè un manager di musica trap e che si è trasferito a Roma, durante la partecipazione all'Isola di Vera, per badare al figlio di lei, Maximus, di 10 anni. Lui l'ha conquistate dedicandogli tante canzoni su Instagram.

