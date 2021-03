Beppe Braida, una carriera legata al tormentone "Attentato, è stato un attentato"

18 marzo 2021 a

a

a

Beppe Braida naufrago dell'Isola dei Famosi 2021. Il conduttore e comico inizierà la sua avventura nel reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi nella seconda puntata, oggi giovedì 18 marzo.

Isola dei Famosi 2021, in arrivo quattro nuovi naufraghi. In due in nominations

Braida, 57 anni, è originario di Torino dove ancora abita. Legatissimo ai suoi genitori, ha iniziato la sua carriera come comico e cabarettista. Nel 1991 ha esordito al Festival di Sanscemo, ma il grande successo a livello nazionale è arrivato prima con il programma Seven Show e poi soprattutto con la trasmissione Zelig (di cui ha fatto parte dal 2001 al 2008). A Zelig ha fatto soprattutto ridere il pubblico con la parodia dei conduttori dei TG nazionali. Iconica era la sua frase “Attentato! Si tratta di attentato!”, diventata talmente famosa che ne hanno fatte anche delle griffe. Dal 2007 al 2009 ha poi condotto Colorado Revolution insieme a Rossella Brescia. E in quegli anni ha partecipato anche a Buona Domenica. È stato anche invitato per Striscia la notizia nel 2005. Vanta anche una breve parentesi in Rai dove ha lavorato a Tutti pazzi per la tele con Antonella Clerici. Nella sua carriera Braida è stato anche attore. Nel 1997 ha recitato nel film per il cinema Nirvana, per la regia di Gabriele Salvatores. Mentre in tv ha recitato in Finalmente Natale (del 2007), per la regia di Rossella Izzo, e in Finalmente a casa (del 2008), diretto da Gianfrancesco Lazotti.

"Tra poco inizia questa avventura. Me la sto facendo addosso ma sono anche determinato a restare il più possibile” ha scritto recentemente sui social prima del suo arrivo sull'isola dell'Honduras che ospita il reality. C'è grande curiosità su come riuscirà a inserirsi nell'isola e se farà parte dei Burinos o dei Rafinados. Chissà poi chi sarà più simpatico tra i tanti comici presente in questa edizione (ci sono anche Valentina Persia e Roberto Ciufoli).

Isola dei Famosi 2021, in nomination Drusilla e Ferdinando. Chi sono i Burinos e i Rafinados

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.