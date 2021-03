Chiara Ferragni, foto tutta nuda con il pancione: pioggia di like

18 marzo 2021 a

a

a

"Ho scattato questa foto alle 2 del mattino la scorsa notte". Ed è una immagine davvero clamorosa. Lei è Chiara Ferragni e nella foto che pubblica sul suo profilo Instagram (seguito dalla bellezza di 22.8 milioni di follower) è completamente nuda e mette in mostra il suo pancione. Nonostante sia alla vigilia del parto, Chiara Ferragni è in splendida forma. In pratica indossa soltanto una collanina e alcuni bracciali. Con la mano sinistra impugna il cellulare, mentre con quella destra copre il suo seno. La foto la ritrae fino all'ombellico e in soli 45 minuti ottiene oltre 550mila like e migliaia di commenti, la stragrande maggioranza sono complimenti e parole gentili. L'influencer e il marito Fedez stanno vivendo un periodo molto intenso e particolare. Dopo l'arrivo del primogenito Leone, la coppia ha voluto un secondo bimbo e Chiara nel corso dei mesi ha raccontato la sua esperienza proprio attraverso i social. Ha pubblicato decine e decine di foto e video in cui metteva al corrente i suoi follower e i fan proprio sull'andamento della sua gravidanza. Proprio in questo mese di marzo 2021 dovrebbe nascere la sua piccola. Chiara Ferragni ad ottobre 2020 aveva ufficializzato di essere nuovamente incinta. Nei primi tre mesi è stata molto più stanca rispetto alla precedente esperienza, quando ha dato alla luce Leone, ma anche stavolta non ha dovuto affrontare nausea. In occasione della nascita del primogenito ha dovuto affrontare un momento complesso quando il ginecologo le aveva fatto notare qualche problema nella crescita del piccolo. Aveva svelato che "forse la placenta non sta funzionando al meglio. Sono stata messa a riposo e deve prendere tutto con calma". Poi il parto è andato molto bene e Leone nonostante sia arrivato da poco (è nato nel 2018) è già un vero e proprio protagonista. Ora l'attesa per la sorellina, attesa ormai agli sgoccioli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.