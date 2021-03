Valentina Persia, l'amore per Salvatore morto prematuramente e la depressione dopo il parto

18 marzo 2021 a

Valentina Persia è una naufraga dell'Isola dei Famosi 2021, la quindicesima edizione del reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi. La comica e barzellettiera entrerà in gioco nella seconda puntata, oggi giovedì 18 marzo.

Romana, 49 anni, è diplomata all'Accademia Nazionale di Roma di danza per poi virare sulla recitazione. La sua carriera è decollata nel 1994 arrivando alla finale del programma di barzellette La sai l'ultima? di cui poi ne ha fatto parte nel cast fisso. Poi Ci vediamo su Rai1, Come sorelle, La sai l’ultimissima?, Tintarella di luna e lo show del Bagaglino E io pago e Gabbia di matti. Come attrice ha partecipato ai film Étoile, Villa Ada, in tv la miniserie Madamee e la fiction L’onore e il rispetto – Parte seconda.

Fidanzata per quattro anni con un architetto catanese, di nome Salvatore, è però venuto mancare prematuramente. Una perdita che l’ha completamente devastata. L’attore Leo Gullotta le è stato molto vicino e l’ha aiutata a superare il momento difficile. Nel 2015 Valentina Persia è diventata madre di due gemelli: Lorenzo e Carlotta. Un lieto evento che però è stato causa di una brutta depressione post-partum. L’attrice si è infatti sentita inadatta, si trovava spesso da sola, era stanca ed ha avuto un crollo psicologico. Grazie all’aiuto di un medico oggi Valentina Persia si è ripresa totalmente ed è diventata una mamma felicissima dei suoi due bambini. Non sappiamo però chi è il padre dei suoi figli e non sappiamo se ha attualmente un compagno. Dopo questa esperienza post-partum, la Persia ha anche scritto un libro con l'obiettivo possa essere d’aiuto per tutte quelle donne che si sono trovate (o si troveranno) nella sua stessa situazione di depressione. Il titolo del libro è Questo bimbo a chi lo do: come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma.

