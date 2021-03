Roberto Ciufoli, primo infortunato all'Isola dei Famosi. La carriera con la Premiata Ditta e l'amore per Theodora

18 marzo 2021 a

a

a

Roberto Ciufoli è uno dei tre comici presenti sull'Isola dei Famosi 2021, la quindicesima edizione del reality è scattato lunedì condotto da Ilary Blasi su Canale5 ed è stato protagonista di un infortunio. Infatti Ciufoli mentre saltava nell'acqua durante una delle prove si è visto franarsi addosso, involontariamente, Akash Kumar. Il comico è stato subito medicato ma il dolore alla spalla, persistente, ha indotto lo staff dell'Isola a ulteriori esami e così il comico ha trascorso la prima notte non all'aperto ma nell'area medica attrezzata. Nella puntata di oggi, giovedì 18 marzo, se ne saprà di più sulle sue condizioni.

Isola dei Famosi 2021, in arrivo quattro nuovi naufraghi. In due in nominations

Ciufoli ha appena compiuto 61 anni ed è attore, doppiatore, comico e regista teatrale italiano. Anche se il successo lo deve prevalentemente agli anni con la Premiata Ditta - il gruppo comico fondato con Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno - che ha partecipato a tante trasmissioni Rai come Pronto chi gioca?, I cervelloni, Ricomincio da due sino a un sitcom incentrata sul quartetto. E al suo secondo reality avendo già partecipato, nel 2005, a La Talpa. In carriera grande spazio ha poi dato al doppiaggio partecipando a cartoon come La gabbianella e il gatto, L'era glaciale, La carica dei 101 II, ma anche film come Il signore degli anelli - il ritorno del re. Ciufoli ha recitato in tantissime fiction di successo come Don Matteo 4, Diritto di difesa, Incantesimo 9, Distretto di polizia, Rocco Schiavone 2 e Enrico Piaggio – Un sogno italiano.

Debora Cattoni esclusa dall'Isola dei famosi. "Ilary fammi entrare". Ma viene scelta Miryea Stabile

Vita sentimentale: nel marzo 2011 si è sposato con Theodora Bugel - francese proprietaria di un negozio di arredamenti - con la quale conviveva da sette anni e dalla quale ha avuto il suo secondogenito Romeo. Il suo primo figlio, Jacopo, è nato nel 1995 da una relazione precedente. All'Isola dei Famosi fa parte dei Rafinados con Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci e Akash Kumar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.