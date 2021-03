Eduardo Scarpetta jr, chi è il protagonista di Carosello Carosone: famiglia, carriera e vita privata

18 marzo 2021 a

a

a

Eduardo Scarpetta jr è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di giovedì 18 marzo, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone.

Andrea Roncato, dalla carriera con Gigi Sammarchi a quella da latin lover e la caduta nella droga

Scarpetta, trisnipote omonimo del grande commediografo (padre anche dei tre De Filippo), ha 27 anni e proprio stasera sempre su Rai1 sarà Renato Carosone nella fiction dedicata alla vita del celebre musicista autore di successi come Tu vuò fà l’americano. Discendenza a parte, il giovane attore figlio di Vincenzo, interrogato sul prestigio della “doppia” famiglia di attori ha detto: ”Il cognome non è una colpa. È brutto quando te lo fanno pesare e a me è capitato. Quando frequentavo il Centro sperimentale di cinematografia, un’insegnante mi disse: tu che porti questo cognome non puoi pensare di non lavorare come tutti gli altri. Dava per scontato che volessi differenziarmi dai compagni. Rimasi male, non mi davo le arie. Sono ben consapevole dei personaggi da cui discendo, ma paragonarmi al mio trisavolo non ha senso". La fiction, dal titolo Carosello Carosone, è molto attesa e sembra essere destinata ad aver un grande successo di telespettatori e share nella sfida del giovedì sera che la vede contro la corazzata Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 2021, in arrivo quattro nuovi naufraghi. In due in nominations

Il giovane attore agli inizi della carriera ha fatto anche l’animatore nei villaggi turistici prima di immergersi nel teatro recitando in molte opere tra cui il recente allestimento di Filumena Marturano. Si è fatto conoscere nei panni di Pasquale Peluso nella serie tratta dai libri di Elena Ferrante L’amica geniale. Ha alle spalle anche due film (Pericle il nero e Capri-Revolution) e tra i suoi prossimi impegni ci saranno La donna per me di Marco Martani. Prossimamente sarà anche nel cast del film dedicato al suo trisnonno, Qui rido io affiancando un gigante come Tony Servillo. Riservatissima invece la vita sentimentale del giovane attore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.