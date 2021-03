Gianni Morandi torna sui social dopo le ustioni: "Più dura del previsto"

18 marzo 2021 a

Gianni Morandi torna a comunicare con i suoi fan tramite i social. Il cantante bolognese, 76 anni, è ricoverato da una settimana nell'ospedale di Cesena, centro altamente specializzato per le ustioni alle mani e alla gambe che si è procurato cadendo nel fuoco acceso per bruciare le sterpaglie della sua tenuta. Un incidente grave che ha messo in apprensione tutti gli appassionati - e sono tantissimi - della musica del Gianni nazionale. Non ci sono più stati bollettini sul suo stato di salute, trapela che le sue condizioni sono definite stabili, e così è stato proprio il cantante a rompere il silenzio con un post sui suoi account social.

Morandi ha infatti postato un video della sua squadra del cuore, il Bologna, che prima dell'allenamento si è schierata al centro del campo per un saluto insieme all'allenatore Sinisa Mihajlovic. I due sono amici. "In bocca al lupo per la guarigione" urlano Sinisa e i giocatori. Il cantante ha apprezzato e divulgato il video sui social accompagnandolo con la frase, inserita negli hastag, "è più dura del previsto" che dice molto dello stato d'animo dell'artista che sta tenendo un po' tutta Italia con il fiato sospeso in attesa di poterlo nuovamente rivedere guarito e sano.

Gianni Morandi, ustioni profonde a gambe e mani. L'equipe medica valuta l'operazione

L'ultimo bollettino, dopo le ustioni di secondo e terzo grado cadendo sul fuoco, parlava di condizioni cliniche generali "soddisfacenti e il suo decorso clinico è regolare", aveva fatto sapere l'Ausl Romagna in una nota, specificando che in ospedale prosegue "la normale evoluzione delle aree ustionate che continuano a essere sottoposte ai trattamenti medici necessari". Morandi in queste ore si è dimostrato molto disponibile con i sanitari che si stanno occupando di lui scattando un paio di selfie con medici e infermieri dell'ospedale maggiore di Bologna e con i sanitari di Pubblica Assistenza di Bologna. Tutti tifano per lui.

