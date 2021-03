Stasera in tv, 18 marzo, l'Isola dei Famosi su Canale5: quattro nuovi naufraghi e un'eliminazione

18 marzo 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 18 marzo 2021, secondo appuntamento della nuova edizione dell'Isola dei Famosi su Canale5 (ore 21,30). Il reality ha ottenuto un discreto successo nella prima puntata incollando davanti al teleschermi 3.602.000 spettatori pari al 21.68% di share.

Isola dei Famosi 2021, in nomination Drusilla e Ferdinando. Chi sono i Burinos e i Rafinados

Oggi si preannuncia un'altra puntata scoppiettante. La conduttrice Ilary Blasi infatti saluterà quattro nuovi arrivi sull'isola dell'Honduras che ospita il format: si tratta del comico Beppe Braida, dell’attore Brando Giorgi, della comica Valentina Persia e della pupa Mireya Stabile. I quattro nuovi naufraghi non avranno neanche il tempo di ambientarsi che saranno immediatamente messi alla prova per poi essere divisi tra Buriños di cui fanno parte Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Awed, Vera Gemma, Daniela Martani e Francesca Lodo e il gruppo dei Rafinados formato da Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci, Akash Kumar e Roberto Ciufoli. Proprio quest'ultimo, per anni pilastro della gruppo comico Premiata Ditta, nel corso di una delle prove della prima puntata ha riportato un infortunio alla spalla. Tiene banco poi nell'isola un primo tentativo di flirt: Ferdinando infatti sta provando a fare breccia nel cuore di Elisa Isoardi per il momento però senza trovare alcuna sponda.

Confermatissimi gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini che sarà ancora in collegamento da casa per la positività al Covid. Inoltre, l’inviato Massimiliano Rosolino dirigerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità. Non mancheranno, naturalmente, le nuove nomination. Prima però ci sarà un'eliminazione tra i due naufraghi nominati alla fine della prima puntata: Drusilla Gucci e Ferdinando Guglielmotti. Chi sarà eliminato tra i due? A deciderlo è il pubblico con il televoto. Ma quale sarà la sorpresa per il naufrago che, inizialmente, crederà di dover tornare a casa? Raggiungerà l’isola dei parassiti unendosi a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo? Molto probabile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.