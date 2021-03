I Soliti Ignoti, Piero Pelù concorrente. Amadeus entusiasta: "Gigante"

17 marzo 2021 a

E' Piero Pelù il concorrente de I Soliti Ignoti, il programma in onda su Rai1 alle ore 20,30 di oggi mercoledì 17 marzo 2021. Amadeus lo annuncia con entusiasmo e sulle note di una sua canzone del festival di Sanremo dello scorso anno e dice: "Gigante".

Piero Pelù è uno dei cantanti più conosciuti in Italia. E' nato il 10 Febbraio del 1962 ed è di Firenze. Il suo segno zodiacale è Acquario mentre il suo vero nome è Pietro. Tutti però lo conoscono come “Piero”.

Nel 1980 fonda i Litfiba e questo gruppo diventerà presto conosciuto in tutta Italia. Il loro primo album esce nel 1985 ed è Desaparicido che insieme a 17 Re e Litfiba 3 ha creato la trilogia del potere.

La storia di Piero Pelù ed i Litfiba si chiude purtroppo nel 1999 quando arrivano alcuni conflitti con Ghigo, uno dei componenti del gruppo. A questo punto debutta da solista proprio nel ’99 insieme a Ligabue e Jovanotti con Il mio nome è mai più. Il brano più importante e che lo ha totalmente consacrato è “Io ci sarò”.

Ultimamente abbiamo visto Piero Pelù a Sanremo con il brano Gigante nel 2020. Durante la penultima edizione infatti, il cantante italiano è arrivato in quinta posizione.



Piero Pelù ha un fratello maggiore che si chiama Andrea ed è il suo manager. Inoltre il cantante italiano ha anche tre figlie che sono nate da due diverse compagne. Tra il ’90 ed il ’95 sono nate Greta e Linda mentre nel 2004 è nata Zoe. Inoltre Pelù, da qualche tempo è anche diventato nonno.

Sembrava che Piero Pelù non credesse nel matrimonio ma alla fine ha ceduto a Gianna Fratta, una bellissima artista. E’ una direttrice d’orchestra ed i due si sono sposati il 14 settembre del 2019.

