"L'ultimo bacio", su Rai Movie il film di Muccino: ha vinto 5 David di Donatello

Stasera in tv va in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) un film di successo che ha conquistato il pubblico italiano. Un film con un cast di primo piano. Oggi, mercoledì 17 marzo in prima serata alle ore 21.10 viene riproposto, a vent’anni dalla sua uscita nelle sale, il film diretto da Gabriele Muccino “L’ultimo bacio”.

La pellicola racconta le vicende di Carlo (Stefano Accorsi) e dei suoi amici, Adriano (Giorgio Pasotti), Paolo (Claudio Santamaria), Alberto (Marco Cocci) e Marco (Pierfrancesco Favino), che, giunti alla soglia dei trent’anni, si trovano a riflettere sulla loro vita e le loro scelte, scardinando così le certezze di sempre. Carlo, che aspetta un figlio dalla fidanzata Giulia, rimane incantato dalla sensuale innocenza di Francesca; Adriano, marito e padre, litiga troppo di frequente con la moglie; Alberto non riesce ad avere un legame sentimentale stabile; Paolo cerca di trattenere la fidanzata Arianna chiamandola a tutte le ore e non riesce così ad occuparsi del padre molto malato; Marco è pronto a sposarsi per interesse. Nel ricchissimo cast figurano anche Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Martina Stella, Sabrina Impacciatore, Sergio Castellitto, Regina Orioli, Piero Natoli e Silvio Muccino.

Il film ha vinto 5 David di Donatello tra cui miglior regista e attrice non protagonista con Stefania Sandrelli. La colonna sonora include il brano originale “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli che ha vinto il Nastro d’argento alla miglior canzone originale. La cantautrice siciliana compare anche nel film in un cameo. Una pellicola che continua, a distanza di anni, a piacere a chi l'ha vista al momento dell'uscita ed è l'occasione per vederla a quanti non ne hanno avuto ancora modo A seguire, dopo il film, andrà in onda il magazine di informazione cinematografica “MovieMag” che dedicherà proprio al film un approfondimento.

