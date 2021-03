Oroscopo del Corriere di giovedì 18 marzo 2021: le previsioni segno per segno

17 marzo 2021 a

Ecco le previsioni delle stelle per giovedì 18 marzo 2021. Qui di seguito l'oroscopo del Corriere: come andrà segno per segno.

ARIETE

La giornata è caratterizzata dalle preoccupazioni economiche. L'unico rimedio è provare a svolgere attività che vi tengano occupata la mente.

TORO

Non potete definirvi al settimo cielo, ma siccome l'amore che regna intorno a voi vi sorregge, almeno avete la garanzia che non crollerete.

GEMELLI

Le idee non vi mancano, dovete solo trovare il tempo per organizzarle in modo da poterle rendere concrete: chiedete aiuto per elaborare un piano.

CANCRO

Il cibo sarà il filo conduttore della giornata, almeno in apparenza, ma se analizzate bene, l'essenza della vostra gioia dipenderà da altro.

LEONE

La cosa peggiore della giornata sarà la sensazione di aver faticato tanto, ma senza arrivare a grandi risultati. Lamentarvi, però, non vi servirà.

VERGINE

L'amore trionfa, in tutti i sensi: saranno proprio i grandi legami con i vostri cari a rendervi felici per tutta la giornata e a regalarvi la serenità.

BILANCIA

Se dovete lottare per arrivare alla serenità vi sembrerà una contraddizione. Ma bisogna attraversare momenti duri per godersi quelli felici.

SCORPIONE

La confusione regna sovrana e rischia di annebbiarvi la mente: non sapete bene come muovervi, faticate a trovare una vera soluzione.

SAGITTARIO

Il senso del dovere vi costringe a relegare il piacere in secondo piano: non sarà tra le giornate più belle della vostra vita, ma sarete fieri di voi.

CAPRICORNO

Basterà una telefonata, o magari un messaggio, per rallegrarvi. Scoprirete l'importanza delle parole giuste e avrete voglia di usarle anche voi.

ACQUARIO

Giove crea qualche danno alla stabilità. Ma non date la colpa soltanto alle congiunzioni astrali se ci sono problemi seri nelle relazioni.

PESCI

La voglia di novità vi guiderà durante tutto il corso della giornata, tra cambi di look, progetti professionali e persino intriganti relazioni sentimentali.

