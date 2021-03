Atlantide, Nino Manfredi a cento anni dalla nascita: ricordo di Purgatori anche con film su La7

17 marzo 2021 a

Atlantide ricorda Nino Manfredi con una puntata Speciale, in onda su La7 questa sera mercoledì 17 marzo alle 21.15. A raccontare la sua poliedrica carriera, che ha spaziato dalla musica alla commedia al dramma all’impegno politico fino a diventare amatissimo volto della pubblicità, interviene in studio, ospite di Andrea Purgatori, la primogenita Roberta Manfredi. A seguire il capolavoro di Ettore Scola ’C’eravamo tanto amati' (1974), trent’anni di storia dal dopoguerra seguendo le vicende di tre amici, con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefano Satta Flores e Stefania Sandrelli.

E, sempre di Scola, il ritratto grottesco e cinico della borgata romana: ’Brutti, sporchi e cattivi' (1976). Come sempre Mauro Biani contribuirà ad arricchire il racconto della serata con la sua vignetta originale creata per l’occasione.

Nino Manfredi, viene detto in fase di presentazione del programma che va in onda oggi in prima serata su La7, è stato uno dei quattro ’colonnelli' che hanno costruito il successo della ’commedia all’italiana' assieme a Gassman, Sordi, Tognazzi, e alle incursioni straordinarie di Marcello Mastroianni. Di tutti loro Nino Manfredi è stato anche il più ’normale', l’uomo qualunque che diventa comico suo malgrado, una faccia da italiano medio smarrito e bugiardo, impunito o ingenuamente ottimista. Insieme hanno disegnato l’identità del Paese, ne hanno messi in risalto problemi, vizi e virtù. A pochi giorni dal centenario della sua nascita, il 22 marzo, Atlantide lo ricorda quindi con questa puntata speciale che va in onda questa sera. Come nello stile della trasmissione che alterna testimonianze a documenti fino ai capolavori, il telespettatore avrà uno spaccato incisivo sulla figura di un grande del cinema italiano, indimenticato. Le scelte fatte da La7, puntano a dare una informazione completa sulla figura di Nino Manfredi che i più attempati non hanno dimenticato e che i più giovani hanno l'occasione per ammirare.

