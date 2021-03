Stasera in tv, 17 marzo, su Canale 5 il film Sole a catinelle. La pellicola record di incassi di Checco Zalone

17 marzo 2021 a

a

a

Nel 2013 fu la pellicola con più incassi di quell'anno e nella storia italiana ha incassato di più al cinema solo Avatar. Sole a Catinelle è il terzo film firmato da Checco Zalone ed è risalente a 8 anni fa. Il film è uscito nelle sale cinematografiche il 31 ottobre 2013 distribuito da Medusa Film. Il 4 dicembre 2013 il film supera gli incassi di Titanic e arriva al secondo posto dei film con maggiori incassi in Italia, dietro ad Avatar anche se la pellicola di Zalone ha superato anche quest'ultimo come numero di spettatori (il film di James Cameron aveva un prezzo del biglietto maggiore rispetto a Sole a catinelle perché era in 3D). Lo stesso giorno il film vince il Biglietto d'oro come film più visto del 2013. Al 31 dicembre 2013 gli incassi totali hanno raggiunto 51.763.459 euro con un totale di 7.992.539 di spettatori. Ad agosto 2014, a conclusione della stagione cinematografica 2013-2014, il film risulta il maggior incasso dell'annata.

Checco Zalone, il messaggio commosso per la morte di Mirko Toller: "Continua a mandarci il tuo sorriso"

Il film è rimasto nel cuore degli appassionati. Questa la trama: Checco Zalone è un trentaseienne emigrato da un trentennio al nord Italia dal meridione, che lavora come cameriere in un hotel di grande lusso sul Canal Grande a Venezia ed ha una passione per l'alta finanza; vive a Padova, è sposato con l'operaia siciliana Daniela Parisi e ha un figlio di 10 anni, intelligente e studioso, di nome Nicolò. Nel 2013, proprio nel giorno in cui la moglie perde il lavoro a causa della chiusura della fabbrica per via della grande recessione, Checco decide di licenziarsi dal suo impiego perché lo reputa poco stimolante e sottopagato, mettendosi quindi alla ricerca di un'occupazione più redditizia, e finisce per trovare impiego come venditore porta a porta presso l'azienda che vende l'aspirapolvere Fata Gaia.

Checco Zalone sindaco di Roma, la provocazione di Vittorio Sgarbi

A un certo punto Checco non è più in grado di adempiere ai pagamenti perché non riesce a trovare clienti nuovi, pertanto tutte le sue proprietà vengono pignorate da Equitalia e la società finanziaria Fido Fly gli fa pressione affinché paghi le 48 rate mancanti. Umiliata ed arrabbiata per questa situazione, la moglie lo caccia di casa e va a vivere dai suoi genitori portando Nicolò con sé. Checco, poiché Nicolò vuole stare un po' anche con lui, fa al figlio una promessa: se nella pagella di fine anno a scuola prenderà tutti dieci, gli regalerà una vacanza estiva da sogno, come un "sole a catinelle". Così decide di portare il figlio. a Casacalenda, in Molise, sua terra d'origine, facendosi ospitare dalla zia Ritella, che non vedeva da quando era piccolo per poi passare a una vacanza da vip in Toscana.

Il film andrò in onda questa sera, 17 marzo, alle 21.20 su Canale 5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.