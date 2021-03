Uomini e Donne, Samantha esce con Gero e scoppia il caos in studio: le reazioni di Alessio e Armando

17 marzo 2021 a

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, mercoledì 17 marzo (la trasmissione di Canale 5 domani non andrà in onda e tornerà regolarmente venerdì), Samantha Curcio è uscita in esterna con Gero Natale e ciò ha scatenato il caos in studio. Tra sguardi e sorrisi, Samantha ha ammesso di stare bene in compagnia del cavaliere del trono over. “Ci sono tante affinità. Lui è il mio prototipo di uomo dal punto di vista estetico e chi mi conosce lo sa”, ha affermato la tronista in studio; dichiarazioni che hanno provocato reazioni.

Samantha è stata attaccata da Alessio, un corteggiatore con cui è uscita una volta e con il quale sembrava esserci un certo feeling. Alessio non l'ha presa davvero molto bene e va giù diretto: “Non mi sta bene. E’ come se a me piacesse una signora del parterre e uscissi con lei e non si tratta di gelosia”, ha affermato il corteggiatore. Non è stata l'unica reazione.

La scelta di Samantha Curcio di uscire in esterna con Gero Natale ha sorpreso anche Armando Incarnato che ha fatto notare alla tronista la differenza estetica tra Alessio e Gero Natale senza credereal suo reale interesse per il corteggiatore. In soccorso della tronista dopo le parole di Armando, ecco ’Gianni Sperti che ha difeso la tronista e si è scagliato contro Armando.

“Questa è una vendetta per quello che ti ha detto lei l’altra volta“, ma Tina Cipollari è dalla parte del cavaliere napoletano: non riesce infatti a capire le scelte di Samantha. Gero, da parte sua ,ha detto di considerare Samantha una bella donna e, di fronte all’arrivo in studio di due ragazze pronte a conoscerlo, decide di mandarle a casa perché non intende tenere persone per le quali non prova alcun interesse. Una puntata davvero scoppiettante con la scelta di Samantha che fa discutere e continuerà a farlo ancora nei prossimi giorni.

