Marco Giallini e l'incidente in moto poco prima di girare "Romanzo Criminale": 50 fratture multiple

Il personaggio de Er Terribile nella fortunata serie Romanzo Criminale è stata una delle più significative interpretazioni di Marco Giallini. Ma quando fu girata la serie, tra il 2007 e il 2008, l'attore soffrì non poco. Infatti era reduce dalla riabilitazione in seguito a un brutto incidente che aveva avuto nel 2007 e a causa del quale ha rischiato di perdere la vita. Era novembre Marco era a bordo della sua moto, quando una macchina che lo precede sfiora il paraurti di un camion e si ribalta, prova ad evitare la macchina ma due secondi dopo arriva il colpo. L’attore ha dichiarato che in quel momento si è visto la morte avanti gli occhi, ha visto tutta la sua vita passare avanti. “Ma tu non sei l’attore? Mi raccomando, non addormentarti“, gli diceva un infermiere mentre lo soccorreva, Fortunatamente l’attore ha recuperato in soli tre mesi e dunque ha potuto partecipare alle riprese di “Romanzo Criminale“. Nell'incidente riportò 50 fratture in tutto il corpo ed entrò in coma.

"Il medico disse: 'Ci vorrà almeno un anno'. Novanta giorni dopo ero in piedi. Con le stampelle, ma in piedi", ha raccontato in un'intervista al Fatto Quotidiano. "Sul set di Romanzo criminale ero pieno di antidolorifici e mi reggevo in piedi a stento. Avevo un corpo martoriato e ogni tanto, tra gambe, polso e braccia, mi si addormenta ancora tutto. La chiamano parestesia, ma ci vivo bene. Così bene che non ne potrei quasi fare a meno. Avete presente quando si è troppo felici e si ha paura che quella felicità finisca? Quello che mi è successo in fondo mi riporta alla mia natura: stare sempre all’erta. Se ti distrai, è finita", raccontò successivamente l'attore romano che aggiunse: "Se fossi stato un miracolato l’incidente non l’avrei fatto, avrei scartato di lato e sarei caduto come il bufalo cantato dal mio amico De Gregori. Questa storia per prima cosa mi ha insegnato che poteva succedere anche a me".

Marco Giallini è il programma della serie "Rocco Schiavone". Questa sera su Rai 2 inizia la quarta stagione. Appuntamento alle 21.20.

