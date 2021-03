Elettra Lamborghini, morto il cane Roy: "Non ho pace in questo periodo"

17 marzo 2021 a

E' un periodo davvero no per Elettra Lamborghini. E' morto anche il suo amato cane, Roy. E' stata la stessa bella ereditiera a darne notizia attraverso una stories di Instagram.

Elettra si trova da una settimana in isolamento perché positiva al Covid, e ha voluto dare l'addio a uno dei suoi amati cagnolini. "Non ho pace in questo periodo. Stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia smetti di mandarmele dietro", ha scritto l'ereditiera in una stories che ha anticipato la foto del cagnolino morto.

Solo pochi mesi fa Elettra Lamborghini ha detto addio a Lolita, la cavalla con cui è cresciuta, morta mentre lei era in viaggio di nozze in Belgio con il marito Afrojack. La cantante ama moltissimo gli animali, ha oltre 20 cani e diversi cavalli con cui ama andare a passeggio. Elettra è in quarantena perché positiva al Covid, lontana dal marito e dai suoi amici a 4 zampe. Con lei c'è solo uno dei suoi Chihuahua a tenerle compagnia.

L'ereditiera, domani farà il tampone molecolare, se si sarà negativizzata potremmo vederla all'Isola dei Famosi - come opinionista - già da martedì prossimo. "Sto accusando la quarantena. Inizio ad avere bisogno di socializzare con le persone, non ne posso più. Questa maniera di vivere mi sta facendo veramente perdere i colpi. Praticamente io mi sveglio la mattina, mi siedo sul divano e guardo il vuoto. Sto fissando il nulla da una settimana. La mia sfiga è che non riesco a guardare la televisione né giocare al computer. Ho bisogno di stare fuori, fare cose, camminare, svagarmi", dice Elettra su Instagram.

