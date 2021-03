Serena Grandi e Corinne Clery hanno sposato lo stesso uomo: il video del litigio, poi l'amicizia

17 marzo 2021 a

a

a

Serena Grandi e Corinne Clery non hanno in comune solo l'essere state due attrici molto apprezzate dal pubblico, ma hanno amato anche lo stesso uomo: Giuseppe "Beppe" Ercole. Motivo di un grande litigio in tv tra le due star che poi, pare, siano diventate grandi amiche negli ultimi anni.

Serena Grandi, dal cinema erotico agli amori: vita da protagonista

Ercole, arredatore, è stato sposato con la Grandi dal 1987 al 1993, i due hanno avuto un figlio, Edoardo. Dal 2004 al 2010, anno della sua morte, Ercole è stato sposato invece con l’attrice francese. Due storie lontane tra di loro ma che sono emerse durante il Grande Fratello Vip 2017 facendo scatenare il peggio delle due attrici. Infatti Serena Grandi e Corinne Clery sono state protagoniste di un acceso diverbio, a suon di insulti e parolacce, nella casa del GF Vip: “Vecchia s*****a”, “grassa”, “baule vecchio”, alcuni degli epiteti volati tra le due. Oggetto del litigio proprio l'ex marito di entrambe. Qualche anno dopo, ospite di Verissimo, Corinne Clery si è detta pentita di quanto successo al GF Vip: “Una una scena pietosa Mi vergogno, se rinasco, non la rifarei. Ribadisco solo una cosa: non ho rubato Giuseppe a lei. Poi in tv abbiamo dato il peggio come due comari".

Corinne Clery ha poi aggiunto che dopo quanto successo al Grande Fratello Vip le cose sono profondamente cambiate con Serena Grandi e il figlio: “Con Edoardo, abbiamo recuperato tutto. Con Serena, è incredibile, ci siamo guardate e ci siamo dette: ‘Siamo pazze, ma che brutta cosa!”. Le due, infatti, si sono scoperte amiche tanto da festeggiare insieme i 60 anni dell’attrice italiana nel 2018 e in diverse occasioni hanno confessato di voler tornare insieme al GF Vip nelle vesti di opinioniste. Serena Grandi ha successivamente affermato che Corinne “mi sta seguendo minuto per minuto, è strana la vita, è stata la mia nemica. È come una moglie, noi del resto, siamo la famiglia Ercole, in qualche modo” in una intervista recente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.