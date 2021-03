Stasera in tv, 17 marzo, il film Green Book su Rai1: la storia vera di un'amicizia

17 marzo 2021 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 17 marzo, su Rai1 alle ore 21,10 va in onda il film "Green Book" vincitore di tre premi Oscar e altrettanti Golden Globe. La regia è di Peter Farrelly, nel cast della commedia biografica girata nel 2018 ci sono Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Si tratta di una storia vera: racconta l'amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell'America negli anni sessanta, Don Shirley e Tony Lip (pseudonimo di Frank Anthony Vallelonga) attore e padre di uno degli sceneggiatori del film.

Torna "Rocco Schiavone" la fiction con Marco Giallini su Rai2. Le trame delle nuove puntate

La trama: New York, 1962, Tony Lip, il buttafuori italo-americano del leggendario night club Copacabana, viene ingaggiato dal pianista jazz afroamericano Don Shirley che ha bisogno di un autista durante un tour programmato nel profondo degli Stati Uniti. Shirley sta per esibirsi in città dove i diritti civili non si sono ancora affermati e il razzismo continua ad essere una vergognosa piaga. Sara' un viaggio ricco di accadimenti e l'inizio di uno straordinario rapporto d'amicizia.

Novità su caso Benno e la storia di Alessandro e Stefano a "Chi l'ha visto?"

I due protagonisti reali della storia sono morti nel 2013, non si è potuta dunque avere conferma diretta da parte loro della veridicità totale delle vicende narrate nel film. Quello che sappiamo è che la storia è raccontata per la gran parte dal punto di vista di Vallelonga, essendo basata sulle testimonianze e anche sulle registrazioni delle conversazioni dei due conservate su cassetta da Nick, figlio dell’autista, coautore del film. In una di queste si sente Don dire: "Vedi, Tony non era solo il mio autista, non abbiamo mai avuto un rapporto datore di lavoratore-dipendente. Non hai tempo per queste sciocchezze. La mia vita era nelle sue mani, mi capisci? In situazioni così ci vuole un rapporto amichevole. Gli ho insegnato l’inglese". Un rapporto unico e particolare per quei tempi quando il razzismo era imperante nell'America degli anni Sessanta.

Maria De Filippi, stop a "Uomini e Donne" e "Amici": cosa va in onda domani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.