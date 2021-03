Serena Grandi, dal cinema erotico agli amori: chi è l'ospite di "Oggi è un altro giorno"

17 marzo 2021 a

Serena Grandi è ospite di Serena Bortone nel programma di Rai1 del primo pomeriggio "Oggi è un altro giorno". Un simbolo sexy Serena Grandi, lanciata dal cinema erotico.

Il suo nome intanto: si chiama Serena Faggioli, in arte Serena Grandi ed è nata a Bologna il 23 marzo del 1958 e ha quasi 63 anni di età. Serena Grandi è alta 170 centimetri e pesa 70 Kg. Nell'ultimo periodo è riuscita a perdere ben 15 chili di peso in soli 8 mesi. Serena Grandi ha raggiunto la massima popolarità negli anni Ottanta grazie alla partecipazione ad alcune delle più famose pellicole del cinema erotico italiano, in cui aveva modo di mostrare le proprie forme da pin up.

Ha recitato in pellicole come Ring, Tranquille donne di campagna, La compagna di viaggio, poi è entrata a far parte anche del fantasy. Le avventure dell’incredibile Ercole di Luigi Cozzi, avente come protagonista Lou Ferrigno, e dell’horror cult Antropophagus di Joe D’Amato.

Nel 1985 l’incontro con il regista Tinto Brass che sceglie Serena Grandi come protagonista del film erotico Miranda. Nei film seguenti come La signora della notte, L’iniziazione, Desiderando Giulia ancora ruoli costruiti per lei dal noto regista. Nel 1987 ha lavorato con Dino Risi in Teresa, recitando accanto a Luca Barbareschi. Poi con Sergio Corbucci in Roba da ricchi e Rimini Rimini, in cui fu affiancata da Paolo Villaggio.

In tv è nelle miniserie Donna d’onore nel 1990, grazie alla quale vinse un Telegatto. Poi Piazza di Spagna nel 1992, Il prezzo della vita nel 1995, Pazza famiglia, Anni ’50, Ladri si nasce e Le ragazze di piazza di Spagna nel 1998. Nel 1998 lavora di nuovo con Tinto Brass in Monella. Nello stesso anno è diretta anche da Luciano Ligabue in Radiofreccia, in cui interpreta la madre di Stefano Accorsi.



Dal 1987 al 1993 è stata sposata. Suo marito era con l’arredatore e antiquario Beppe Ercole, passato poi a nuove nozze con Corinne Clery dopo il divorzio. La coppia ha avuto un figlio, Edoardo Ercole, nato nel 1989. Nel 2019, in occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, Serena Grandi si è dichiarata di destra. Esternando la volontà di partecipare attivamente alla politica con la Lega ed esprimendo sostegno alla candidata leghista Lucia Borgonzoni.

Nel 2017 è concorrente alla seconda edizione del reality show di Canale 5 Grande Fratello VIP, condotto da Ilary Blasi. E' stata eliminata alla terza puntata con il 51% dei voti. Serena Grandi nel settembre 2020, è stata condannata in primo grado a due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del ristorante di Borgo San Giuliano da lei gestito. Una donna ammirata e da anni sulla cresta dell'onda e che ha molto da raccontare.

