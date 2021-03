Maria De Filippi, stop a "Uomini e Donne" e "Amici": cosa va in onda giovedì 18 marzo 2021

17 marzo 2021 a

a

a

Non vanno in onda su Canale 5 i programmi di Maria De Filippi, nella giornata di domani giovedì 18 marzo. Uomini e Donne che Amici faranno una giornata di stop e tornano regolarmente venerdì 19 marzo. Il sito davidemaggio.it che ieri ha riportato la notizia, motiva la fermata delle trasmissioni con la concomitanza con la Giornata Nazionale per le vittime del Covid che ricorre proprio il 18. Il problema però è il seguente: i programmi sono registrati e non c'è la possibilità di inserire un accenno alla ricorrenza, Mediaset ha quindi deciso di sospendere per un giorno i due appuntamenti.



Uomini e Donne. lo spogliarello di Sabina Ricci sconvolge tutti | Video

La puntata di Uomini e Donne era prevista per le 14.45 su Canale 5, seguita dal daytime di Amici alle 16.10. Vediamo cosa andrà quindi in onda. Canale 5, secondo quanto riporta fanpage.it, trasmetterà una doppia puntata della telenovela iberica Una vita, che inizia alle 14.10 e prosegue ininterrottamente sino alle 16 circa. Seguirà poi una striscia sull'Isola dei Famosi e la soap Daydreamer – Le ali del sogno. Vanno invece regolarmente in onda gli altri programmi di Canale 5: sono previsti Mattino 5, Pomeriggio 5 e la seconda puntata dell'Isola dei famosi in prima serata, questo perché queste trasmissioni vengono mandate in diretta. Amici salterà anche su Italia 1: al suo posto, la serie tv CSI: Miami parte prima, alle ore 19.

Maria De Filippi, "Uomini e Donne" e "Amici" non vanno in onda giovedì 18 marzo: ecco perché

Dicevamo che al centro della giornata ci sarà quello di ricordare le vittime del coronavirus il 18 marzo. Un tema che prevede la trattazione all'interno di tg e programmi di approfondimento e che la Rai trasmette nell'arco della giornata (su Rai1, Rai2, Rai3, RaiPlay, Rai Cinema Channel e su altri canali Rai) il cortometraggio "Io sono…Italia", che mostra attraverso le voci di importanti attori italiani come anche in questi difficili mesi di pandemia le bellezze e le eccellenze del nostro Paese sono riuscite a sopravvivere e a emergere. TV2000 ha pensato già al ricordo nella giornata di oggi, 17 marzo, con lo speciale "Covid 19, la memoria e la speranza" alle 21.40, seguito dal doc "Covid-19, la tempesta di Clusone"; il 18, in seconda serata, va in onda il documentario "Ritorno in apnea". Un anticipo insomma, di quello che vedremo nella giornata di domani, per tutto il giorno.

Uomini e Donne, Samantha torna con Gero ed è scontro. Massimiliano esce con Vanessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.