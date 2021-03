Stasera in tv, 17 marzo, Chi l'ha visto su Rai3: novità sul caso Benno e la storia di Alessandro e Stefano

17 marzo 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 17 marzo 2021, torna l'appuntamento con "Chi l'ha visto?" storico programma su Rai3 in onda a partire dalle ore 21,2o. Alla conduzione sempre Federica Sciarelli. Previste ancora novità esclusive su Benno Neumair. E poi la storia di Stefano e Alessandro, i due ragazzi scomparsi dalla stessa zona a poche settimane di distanza: sono davvero loro quelli fotografati insieme da una telespettatrice del programma? C’è un legame tra queste due scomparse? Potrebbero essere stati plagiati da qualcuno? E naturalmente gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Poi la storia di Marco Truffi, 44 anni, di Montecchio. Nel 2018 si è trasferito ad Amburgo, in Germania. La famiglia, dal luglio del 2019, non ha più sue notizie: il cellulare risulta sempre spento. Dopo la denuncia di scomparsa del 4 giugno 2020 ai Carabinieri di Vallefoglia, i familiari hanno scoperto che vive nella città tedesca senza una fissa dimora e sono molto preoccupati. Da qui l’appello di sorella e cognato alla trasmissione di Rai3.

Grande spazio verrà dato durante la puntata al caso dei coniugi di Bolzano, Peter e Laura Neumair, scomparsi dal 4 di gennaio scorso. Verranno date notizie circa le ricerche lungo l’Adige del corpo del 69enne Peter, insegnante come la moglie, che ancora non è stato rinvenuto. Quello di Laura è invece stato ritrovato il 6 febbraio ed ha portato al crollo del figlio Benno che ha confessato il duplice omicidio. Molti però sono ancora i particolari che non tornano nelle sue dichiarazioni e la squadra di Rai3 proverà a ricostruire la vicenda. Ampio spazio anche all’inchiesta sull’utilizzo non sempre corretto dei social media. In particolare, con lo spunto dato da alcuni casi di cronaca, il focus sarà sull’abitudine dei giovani di fare video su Tik Tok a volte venendo coinvolti in sfide mortali.

