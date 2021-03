Uomini e Donne, Samantha torna con Gero ed è scontro. Massimiliano esce con Vanessa

17 marzo 2021 a

Uomini e Donne va in onda oggi, mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 14.45 su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi non verrà trasmesso invece domani come il programma "Amici", sempre della rete ammiraglia Mediaset.

Le anticipazioni sulla registrazione che verrà mandata in onda sono del sito ilvicolodellenews. Fra i protagonisti della puntata di oggi di Uomini e Donne, dovrebbe esserci Massimiliano Mollicone. Il tronista - secondo quanto riferiscono le talpe del sito specializzato - è uscito con Vanessa, la corteggiatrice che la scorsa volta si era lamentata per la sua scelta di non portarla in esterna. Vanessa, durante il tempo trascorso con Massimiliano, ha parlato anche della malattia della madre. In studio, il tronista ammetterà di essere felice dell’evoluzione del rapporto con la ragazza. Al centro dello studio, poi, dovrebbe accomodarsi Samatha Curcio, molto attesa e seguita che ha ammesso di nutrire un interesse per Gero Natale. Il cavaliere che aveva espresso dubbi sulla permanenza in trasmissione, ha poi accettato di uscire una volta con la tronista. L’interesse di Vanessa per Gero sarà motivo di scontro in studio e bisognerà vedere come è andata questa esterna fra i due ragazzi.

Prima di arrivare a Massimiliano e Samantha, la puntata riprende da dove si è interrotta la puntata andata in onda ieri. Maria De Filippi che annuncerà la vincitrice della sfilata femminile che tanto ha fatto discutere. La vincitrice sarà Sabina Ricci che ha incantato tutti sfilando come una segreteria sensuale ed improvvisando uno spogliarello molto apprezzato. La puntata continuerà con Gemma Galgani. La conduttrice manderà in onda un filmato in cui la dama di Torino si sfogherà dietro le quinte. Stavolta, tuttavia, Gemma punterà il dito contro Gianni Sperti e non la "nemica" Tina Cipollari che era assente durante il precedente confronto con Cataldo.

Gemma poi sarà al centro dello studio e annuncerà l’intenzione di chiudere definitivamente la conoscenza con Cataldo nonostante i tentativi di quest’ultimo di farle cambiare idea.

