Matrimonio a prima vista Italia 2021, come finisce: fedi riconsegnate e chi sta insieme (spoiler)

Stasera, mercoledì 17 marzo, va in onda in prima serata su Real Time (canale 31 del digitale terrestre, una nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2021). Si tratta del terzo episodio del docureality che propone il viaggio di nozze delle tre coppie di sconosciuti che si sono incontrati per la prima volta all'altare. Un esperimento sociale che è disponibile sulla piattaforma Discovery+, a pagamento per gli abbonati.

Puntate che il Corriere dell'Umbria ha visto. Quello che segue è quindi uno spoiler. Anticipiamo come è andata a finire fra Salvo e Santa, Francesco e Martina e Clara e Fabio, le tre coppie che sono state formate dagli esperti (anche loro costanti protagonisti delle puntate) secondo le affinità dei ragazzi.

Alla fine ci saranno due fedi riconsegnate (una coppia che è scoppiata), mentre saranno due le coppie che decideranno - nonostante le difficoltà incontrate nel percorso durato cinque settimane - di andare avanti insieme. L'esperimento prevede che dopo il matrimonio ci sia la luna di miele (ogni coppia in location diverse) e quindi il periodo della convivenza fino alla scelta finale che determina il futuro della coppia, la volontà se stare insieme o meno. La coppia di ragazzi siciliani che si sono sposati a Milano, Salvo e Santa, non avrà futuro.

Una rottura annunciata in considerazione delle incomprensioni sfociate in continui litigi che nemmeno lo psicologo (inviato nell'Isola) è riuscito a fermare. Diversa la strada percorsa dalla coppia romana, forse la più attesa e la più seguita dal pubblico, formata da Francesco e Martina. Alla fine decideranno di continuare e partire insieme per la Sardegna dove hanno vissuto il loro viaggio di nozze. Anche Clara e Fabio, il cui feeling è apparso evidente fin dall'inizio, andranno avanti insieme. Questo nonostante la "fuga" di lui a Formentera (vacanza già programmata) le diverse vedute su alcuni aspetti delle quotidianità e qualche frizione della coppia del nord. Matrimonio a prima vista 2021, continua a far discutere perché in mezzo a questo finale ci sono tanti colpi di scena.

